Giovanna Prialé insiste en que retiro del 25% de fondos de las AFP “afectaría a la economía”

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, se pronunció en Exitosa después de que el grupo que preside publicara un comunicado informando que la liberación del 25% agravará la recesión económica que se vive por la cuarentena y, generará el quiebre de la seguridad social y el ahorro provisional en el Perú.

Prialé sostuvo un tenso diálogo con Cecilia García sobre si los ciudadanos deberían retirar una cantidad de sus aportes para poder sobrellevar la cuarentena decretada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

“Yo no puedo ser tan irresponsable, porque para eso he estudiado economía. Nosotros no vamos a líquidar el ahorro que nos ha costado construir a los cerca de 7 millones de trabajadores. Me parece bien irresponsable hacer negocio con la plata de los peruanos” manifestó.

La presidenta de la Asociación de AFP indicó que la coyuntura es demasiado complicada pues la rentabilidad del fondo de pensiones y de la bolsa mundial se han caído por la pandemia. “Sí hoy día tienes una casa que te cuesta 4 mil soles, y antes del coronavirus, te costaba 7 mil soles, pq es natural que el precio caiga. No te van a pagar 4 mil soles, probablemente te van a dar mil soles”, indicó.

Ante la interrogante de la conductora como subsistirían aquellas personas que no tienen ningún ingreso en este estado de emergencia, Prialé recomendó a la ciudadanía a no retirar ningún fondo ni vender nada pues reafirmó que esa tendencia se va a recuperar.