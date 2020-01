Giovanna Díaz: “Julio Guzmán debería dar la cara y responder sobre el caso de Daniel Mora”

La periodista Giovanna Díaz criticó al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, por no haber salido públicamente a pronunciarse sobre el caso de Daniel Mora, a quien su esposa lo denunció por violencia familiar.

Durante su programa en Exitosa, Díaz cuestionó que Guzmán solo haya emitido un pronunciamiento a través de sus redes sociales. “Julio Guzmán anunció que ya se solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones, el retiro de la candidatura de Daniel Mora. Lo dijo por Twitter, porque no ha salido directamente él a dar la cara, como líder del Partido Morado, y además ex amigo, ex socio político de Daniel Mora”, manifestó.

Al respecto, considera que Julio Guzmán “debería ya haber salido a dar la cara” y responder por este caso. “Así como lo hace cuando tiene que decir sus propuestas, igual debería salir, dar la cara, y responder sobre este tema”, sentenció.

Cabe indicare que Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso y al Partido Morado, luego de que saliera a la luz la denuncia por violencia familiar que le interpuso su esposa, Lilia Jaureguy. Asimismo, Mora calificó de “desleal” a Julio Guzmán por ordenar a los dirigentes de esta agrupación a salir a “despotricar” tras conocerse esta denuncia.