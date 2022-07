Gino Peruzzi se mostró contento por llegar a Alianza Lima: “Voy a dar lo mejor”

Alianza Lima ahora deberá centrar su atención en el Torneo Clausura. En dicho certamen, que se iniciará esta semana, los ‘Íntimos’ esperan contar con Gino Peruzzi, quien ya está en Lima. El argentino arribó al país la noche domingo, para convertirse oficialmente en refuerzo del cuadro íntimo.

“Estoy muy contento, con mucha ilusión de llegar a un club grande como lo es Alianza Lima”, declaró Peruzzi ante los periodistas en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Charlé con Hernán Barcos, con quien compartimos unos partidos de la Selección de Argentina. Me habló muy bien del equipo de la ciudad, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para tratar que Alianza Lima esté siempre en lo más alto posible”, añadió Peruzzi.

El jugador reveló que la idea es que el contrato con Alianza sea por un año y medio. “Voy a dar todo lo mejor por esta institución”, fue su mensaje para la hinchada.

Peruzzi, de 30 años, acaba de terminar su vínculo con San Lorenzo. En el ‘Ciclón’, el futbolista estuvo desde enero del 2019 y participó en total en 61 partidos. Además de haber sido parte del conjunto azulgrana, Peruzzi también integró los planteles de Boca Juniors, Nacional (Uruguay), Catania (Italia) y Vélez Sarsfield.

En este último club, el lateral derecho hizo su debut profesional, en el 2011, con Ricardo Gareca como técnico.

