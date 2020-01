Gina Galvez sobre congresistas con más de 20 años en el Parlamento: “¿Qué han hecho por nuestro país?”

La candidata al Congreso de la República por Somos Perú, Gina Galvez, levantó la voz y se preguntó qué habían hecho los congresistas que tienen más de 20 años en el Parlamento por el Perú.

Durante su intervención, en el bloque ‘Elige bien’ del programa ‘Exitosa te Escucha’, Galvez indicó que una de sus propuestas es “la eliminación de las gollerías y privilegios a los congresistas. No es posible que se gasten 130 mil soles mensuales aproximadamente en cada despacho congresal, se va a recortar. Además, no seguridad, no seguros privados, no tantos asesores, entre otros”.

Asimismo, Gina Galvez advirtió que los excongresistas han vivido de espaldas a la realidad. “Hay congresistas que son prácticamente profesionales, tienen como 20 años de parlamentarios y, ¿qué han hecho por nuestro país?“.

Regular el sueldo a los congresistas también está dentro de las propuestas de Somos Perú. Si sumas todo lo que ellos reciben, efectivamente ganan más de 30 mil soles”. En la misma línea, Galvez afirmó que se debería evaluar la revocatoria del mandato congresal. “Creemos que si nosotros los peruanos los hemos elegido, debemos tener el poder de sacarlos”.