Gianluca Lapadula: “Tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial Qatar 2022”

El delantero de la Selección Peruana de fútbol, Gianluca Lapadula, se pronunció este sábado en la víspera del Perú vs. Nueva Zelanda, el partido amistoso internacional que sostendrá la ‘Blanquirroja’ con miras al duelo de repechaje al Mundial de Qatar 2022, previsto para el 13 de junio.

A través de una conferencia de prensa en las instalaciones del estadio RCDE del Espanyol (Barcelona, España), el ‘Bambino de los Andes’ ratificó que está mentalizando en conseguir el gran objetivo de clasificar al magno certamen. Para ello, destacó que el trabajo arduo es la clave para conseguir lo que te propongas.

“En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre”, declaró.

“Siempre pienso que, si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación”, anotó.

Lapadula no desaprovechó la oportunidad para manifestar sus emociones, a menos de 10 días de conocer si la ‘Bicolor’ estará presente en la próxima Copa del Mundo.“Creo que es un momento muy importante. Muy importante para mi vida, pero no creo que sea el más importante porque hay que tener objetivos grandes en la vida”, indicó.