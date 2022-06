Gianluca Lapadula se emocionó en una fotografía con Juan Diego Flores

Gianluca Lapadula, quien continúa en el Perú disfrutando de vacaciones junto a su familia, mostró su emoción al conocer al tenor Juan Diego Flórez. El delantero del Benevento Calcio y de la Selección Peruana compartió en una historia de Instagram una fotografía con el artista nacional, considerado uno de los mejores tenores en el mundo.

“¡Qué emoción!”, escribió el jugador ítalo-peruano, que el último martes volvió a Lima después de disfrutar de los lugares turísticos del Cusco, donde llegó a conocer Machu Picchu. La publicación fue acompañada por una imagen de ambos, en la cual se notaba la felicidad en el rostro del atacante de la bicolor. Cabe indicar, que al exjugador de Milan y Genoa es amante de la música e incluso recibió el 2022 cantando “Fly me to the moon” de Frank Sinatra en Italia. También otra de sus pasiones es tocar el piano.

En cuanto a su futuro futbolístico, la prensa italiana señala que el Cagliari aumenta la presión en las negociaciones para lograr incorporar a Gianluca Lapadula. El diario ‘Il ‘Sannio Quotidiano’ detalla que los agentes del jugador se reunieron nuevamente con el director deportivo del club de Cerdeña, Stefano Capozucca. Aunque desde Italia aseguran que Parma también quiere al ‘9’ para luchar por el ascenso.

Ricardo Gareca vuelve a Lima con la respuesta

Ricardo Gareca llegará este fin de semana, sí o sí, a Lima, para ponerle fin a todo tipo de especulaciones sobre si continúa al mando de la Selección Peruana o no. Aunque el entorno al técnico asegura que ya tiene una respuesta definitiva sobre su renovación.

Hay que señalar que mucho tendrá que ver si el ‘Tigre’ viaja con Mario Cupelli, su abogado, y es que si esto ocurre significará que analizarán el tema económico. Como se sabe, el estratega argentino era de los técnicos mejor pagados de la Conmebol con un salario anual que rondaba los 3 millones de dólares.

Sin embargo, la FPF dejó de percibir una importante suma de dinero tras haber quedado eliminada de Qatar 2022.

