Gianluca Lapadula empezará a entrenar con el Benevento tras intervención del presidente del club

Una noticia positiva, no solo para Gianluca Lapadula, sino para la Selección Peruana debido a que el atacante podrá afrontar los dos últimos partidos de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay con ritmo futbolístico debido a que volverá a entrenar con el Benevento.





Esto gracias a la intervención del presidente de este club, Oreste Vigorito, quien le solicitó al entrenador que el ‘Bambino’ regrese a los trabajos. Como se sabe, Lapadula no ha tenido actividad con el Benevento en las últimas semanas.





Y es que el peruano no entrena con el primer plantel por diferencias con el técnico Fabio Caserta. Todo se debe a que el atacante pidió no ser considerado para el partido ante Monza en la quincena de enero por una supuesta oferta para salir del club de la Seria B de Italia. Desde ese momento, no jugó más.