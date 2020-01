Gestión de Juan Sotomayor pagó S/ 60 mllns. por ‘servicios fantasmas’

Un servicio nada limpio. Dos contundentes informes de auditoría de la Contraloría General de la República realizados a la Empresa de Servicios de Limpieza del Callao, conocida por sus siglas como Eslimp Callao, administrada bajo la gestión del exalcalde Juan Sotomayor Soto entre los años 2015 y 2017, detectó pagos por ‘servicios fantasmas’ por casi 60 millones de soles, comprometiendo penalmente a 11 funcionarios de dicha administración.

Los informes de control posterior signados con los códigos 238-2018-CG/ CORECLL-AC, referidos al servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte, y 1164-2018-CG/ CORECLL-AC sobre la administración de Eslimp Callao, determinaron que se pagaron 59 millones 723 mil 706 soles con 26 céntimos en los años 2015, 2016 y 2017, en la gestión municipal del hoy candidato al Congreso por Vamos Perú, Juan Sotomayor Soto.

Las observaciones realizadas por la Contraloría detalladas en ambos documentos aseguran que los funcionarios de Eslimp Callao SA aprobaron, autorizaron y tramitaron la contratación de 20 procesos de selección durante los años 2015 al 2017, donde se revela se otorgaron pagos ‘fantasmas’.

“Funcionarios de Eslimp Callao SA requirieron la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte sin sustento, otorgando la buena pro y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían con los requisitos incrementando los montos sin sustento y realizando pagos por servicios no prestados, los cuales fueron sustentados en documentos con firmas no auténticas, ocasionando perjuicio económico a la entidad por un monto total de S/ 10’197,730”, señala el primer documento de la Contraloría.

“Los miembros de los comités especiales y selección admitieron propuestas que no cumplían los requerimientos técnicos mínimos y asignaron puntajes que no correspondían. Pese a ello otorgaron la buena pro, asimismo los contratos suscritos, la prestación del servicio y desembolsos se sustentaron en documentos con firmas no auténticas ocasionando perjuicios económicos de S/ 49’525,976.26”, sentencia el segundo informe de control.

Ante ello, la Contraloría General de la República puso en conocimiento de estos hechos irregulares a su Procuradoría Pública para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores responsables de Eslimp Callao entre los años 2015 y 2017.

Contraloría intervino ‘a la mala’ a Eslimp Callao

El vocero de la Contraloría, Óscar León Llerena, reveló que durante la investigación a Eslimp, esta entidad no entregó documentación alguna por lo que se coordinó una intervención junto al personal de la Fiscalía.

“Hallamos documentos que estaban en una zona inadecuada. Parecía que habían sido conducidos ahí para que se humedecieran, porque había una suerte de salida de agua que inundó parte de la zona en donde se encontraban esos documentos. Podemos rescatar muchos de ellos para emitir informes”, manifestó en diálogo con Exitosa.

“Hicimos un peritaje a las firmas de los documentos que sustentaban la ejecución de los servicios y se llegó a la conclusión de que tenían firmas que no correspondían a las personas que figuraban en tales escritos. Los funcionarios han incurrido en responsabilidad administrativa y penal”, finalizó León.

Hay once responsables por estos pagos en el Callao

De acuerdo a los informes de control de la Contraloría, los funcionarios Julio Zumaeta, América Taqueda, Juan Vargas, Balvina Villanueva, Marcelo Merediz, Miguel Gonzales, Oswaldo Loza, Felipe Gálvez, Javier Villegas, Iván Rivera y Joaquín Cochella tienen responsabilidad penal y proceso administrativo sancionador por los ‘pagos fantasmas’.

De acuerdo a la documentación de Contraloría, los mencionados habrían autorizado el pago en efectivo y sin bancarizar de las órdenes de servicio alegando que Eslimp Callao se encontraba en proceso concursal ante Indecopi por una deuda de más de 43 millones de soles. Los pagos se habrían realizado a las empresas SoftCorp SAC, Monumental International SAC, Essential Solutions, entre otros, que aparecen como empresas no habidas en Sunat.