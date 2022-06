Gestión de Exitosa logra atención para hermanitos de Otuzco 

Hermanitos de Otuzco que permanecían durmiendo en la puerta N°3 del Hospital Regional Docente de Trujillo junto a su madre desde hace ya un mes por atención de los profesionales en la salud, fueron atendidos tras gestión de Exitosa.

La señora Carmen Gómez señaló en nuestro medio de comunicación que llegó el primero de mayo al nosocomio con Jhon Alexander Alfaro Gómez de 20 años de edad y Melqui Alfaro Gómez de 22, ambos tuvieron un accidente en la carretera de la sierra liberteña. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado de manera inmediata en un centro de salud en Otuzco mientras que, el mayor fue conducido hasta el hospital de Trujillo; porque se debatía entre la vida y la muerte.

Días después trasladaron a Jhon Alfaro al mismo hospital Regional, lugar donde su madre podía estar al pendiente de la salud de sus dos hijos al ser madre soltera. Sin embargo, le informaron que toda atención era mediante programación.

“Me decían que esperara, que esperara y yo me desesperaba. Que iban a operar a mi hijo el lunes, luego que no, que se había programado para el jueves. Así me tenían con mentiras hasta que el día de ayer logramos ingresar al hospital gracias a Defensoría del Pueblo y ustedes, fuimos atendidos.”

Finalmente, Carmen señaló que uno de sus hijos ya ha sido hospitalizado en el sanatorio y se encuentra en el área de cuidados intermedios recibiendo la atención de los especialistas; pero ella aún permanecerá pernoctando junto a su otro hijo bajo una carpa de plástico que instaló en inmediaciones del hospital.

