Germán Leguía tras eliminación de la Selección Peruana: “Si clasificábamos al Mundial, nos íbamos a engañar”

En entrevista con Exitosa, el exseleccionado nacional, Germán Leguía, se pronunció sobre la derrota de la Selección Peruana ante Australia que dejó sin chances de ir al próximo Mundial Catar 2022 a la blanquirroja, indicando que el gran responsable de esta caída es el funcionamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hacia el trabajo de base, y que de clasificar “nos íbamos a engañar”.

En plática con Nicolás Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el exjugador analizó la situación por la que pasa el fútbol nacional y lo poco que lo relaciona la opinión pública con lo que hace el cuadro de Ricardo Gareca durante su camino hacia los mundiales.

Además, sostuvo que las miradas deberían apuntar a la gestión de Agustín Lozano, sobre todo, a lo que no está brindándole atención, como la producción de jugadores para la clase de nivel que requiere un partido clasificatorio hacia una cita mundialista.

“Clasificamos al Mundial 2018, y el fútbol en vez de mejorar, empeoró. Lo ves en los equipos nacionales, en las Copas Libertadores. Nos habíamos acostumbrado como peruanos a que nos eliminen en Libertadores, que nos ganen por goleada y el domingo ver 40.000 personas en el estadio (…) Tenemos a la selección que nos va a salvar, y eso es acomodarte y seguir en ese plan”, indicó el ‘cocoliche’.

“Ojalá que con esta derrota todo mundo apunte hacia la Federación, y pregunte que hacen ellos para que la selección no tenga banca y esté con los mismos jugadores, va a ser importantísimo, porque si clasificábamos al Mundial, nos íbamos a engañar. Iba a pasar el Mundial e íbamos a pensar en cuando son las próximas Eliminatorias y seguir pensando que el fútbol nacional no tiene nada que ver con la selección, y eso es mentira”, agregó.

Sobre el partido como tal, Leguía dijo no comprender por qué Perú fue pasivo con un equipo tan “rustico” como el de Australia, y que se pudo llevar de otra forma, que termine beneficiando a un mejor resultado para la escuadra nacional.

“Lo de ayer hasta ahora no lo entiendo, fue un partido tan importante ante un equipo que no tiene el fútbol ni de Brasil ni de Argentina, era un partido, no más fácil, pero sí más manejable para Perú”, sostuvo.

Con respecto al mensaje de lamento y consiguiente renuncia por parte de Luis Advíncula, el exUniversitario indicó que ‘Lucho’ no es el culpable, sino el fútbol nacional, que no le brinda al director técnico en el cargo más opciones, del mismo calibre que el jugador a remplazar.

“No puede un jugador decir ‘yo tengo la culpa’, acá la culpa la tiene el fútbol peruano, porque estos chicos vienen de lesiones, los han recuperado y han llegado para estar ahí, porque no tienes otro al nivel de Advíncula. Corzo es un buen jugador, pero no tiene su nivel para estos partidos”, manifestó.