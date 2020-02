El juez Richard Concepción Carhuancho dictó impedimento de salida del país contra el empresario chileno, Gerardo Sepúlveda, exsocio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por el plazo de 2 meses.

Durante su intervención, Sepúlveda indicó que “mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. De lo que acaba de indicar el fiscal, que tiene interés en aclarar conmigo, la verdad es que no tengo información, nunca he determinado costos, nunca he determinado precios. Hay proyectos en los que he participado, algunos de ellos para Odebrecht y he dicho “esto no es financiable” y no he seguido con el proceso”.

Asimismo, el empresario chileno aseguró que está a disposición del fiscal José Domingo Pérez. “Aunque probablemente estas preguntas van a tomar no mucho rato en aclarar. Voluntariamente estoy dispuesto a entregarle la información que el fiscal requiera. Mi rol en todas estas actividades corresponde a partir de un monto determinado de necesidades de financiamiento, identificar estructuras y productos financieros e inversionistas o financiadores en los distintos mercados para que esos financiamientos puedan ser colocados, en el caso específico del proyecto (Interoceánica Sur) que esta mencionando el fiscal (José Domingo Pérez) el desarrollo se hizo conjuntamente con Banco de Crédito”.

Por último, Gerardo Sepúlveda recalcó que “estoy a disposición de la Fiscalía, me han citado para esta semana tres veces y he ido dos veces a la Fiscalía a prestar mi declaración, en el primer caso exhibí documentos. En ninguna de las dos veces se ha podido realizar la diligencia, no por una imprudencia mía, no por una inconcurrencia mía, estoy disponible desde el día viernes, estoy disponible mañana y todo el día y toda la tarde del día de hoy si el fiscal lo decide”.