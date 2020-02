El empresario chileno y antiguo socio de Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, deberá permanecer por dos meses más en nuestro país, al ser considerado parte de la investigación que el Ministerio Público realiza por el caso de la carretera Interoceánica, que además involucra al expresidente Alejandro Toledo.

El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez, al considerar que la medida garantizará su participación como testigo clave en el caso. Algo en lo que Sepúlveda está en desacuerdo.

“Mi rol en todas estas operaciones ha sido eminentemente técnico. Sobre lo que pretende aclarar el fiscal Pérez, no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios. Hay proyectos con Odebrecht en los que he dicho ‘esto no es financiable’ y no he seguido”, aseguró Sepúlveda.

Asimismo, al mostrar su disconformidad con el dictamen, su abogado defensor, Percy García, dijo: “El caso del señor Sepúlveda es absolutamente distinto a todos los casos que tienen que ver con Lava Jato y eso lo entendió el juez Jorge Chávez Tamariz, pero no lo ha entendido el juez Carhuancho”, indicó.