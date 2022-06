Geovani Diez sobre paros de transportistas: Como es indefinido es muy probable que duren más de 15 días

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovani Diez, en entrevista con Exitosa, anunció que el 4 de julio entrarían en paralización las diferentes modalidades de transporte y es probable que los paros duren más de 15 días.

“Nosotros hemos enviado comunicados desde hace 60 días por una paralización para el 4 de julio, como transporte multimodal, en el caso de los gremios que están yendo para el 27 de junio son gremios de transporte de carga. […] El 27 arrancarían los paros, se juntan los del 4 (de julio) y como es indefinido es muy probable que los paros duren más de 15 días. Esperemos que no, por el bien del país, pero lamentablemente no podemos ya dar un paso atrás porque sencillamente no hay forma que nos escuchen sino tomando una medida de este tipo, lo cual es lamentable que el Gobierno no quiera atender”, expresó.

Diez hizo un recuento de las actas que no se han cumplido hasta la fecha, “empezando con las actas del 6 y 7 de noviembre […] Las dos actas se firmaron y se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, la idea era que ellos nos pidieron 15 días para dar solución a la mayoría de los temas; sin embargo, le dimos más de 180 días y no hubo solución“.

Por ello, dijo que volvieron a realizar una paralización para reclamar el incumplimiento y firmaron una nueva acta el 9 de abril.

“La idea era quitar tres impuestos, uno de ellos era el Impuesto Selectivo al Consumo, el otro era el Fondo de Estabilización de Precios y el Impuesto al Rodaje. Sin embargo se logró uno de ellos, que es el impuesto Selectivo al Consumo“, detalló.

Pero, según criticó el presidente de la UGTRANM, “la matemática que utilizan nuestros expertos funcionarios y, en este caso Petroperú con sus famosas fórmulas polinómicas, no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, somos el combustible más caro de Latinoamérica“.

Ante esa situación, esperan que el Gobierno presente decretos y resoluciones para así evitar que los transportistas tomen esta medida de fuerza.

“A los ministros que se han reunido con nosotros les hemos dicho (que) no queremos saber más de mesas de diálogo, lo que nosotros queremos es que, en los días hasta el 4 de julio, se presenten decretos y resoluciones resolviendo por lo menos gran parte de la problemática del transporte […] A la fecha no tenemos nada, lo único que hemos encontrado es una lucha constante por dividir a los gremios y la consecuencia de ello es que un gremio hoy día está diciendo que no va al paro y lo que están buscando es desestabilizar en vez de buscar soluciones. Eso realmente es lamentable porque no vemos intención del Ejecutivo por dar soluciones”, reclamó Geovani Diez.

