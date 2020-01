¿George Forsyth está formando su partido político? 

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció sobre la posibilidad de crear su propio partido político, y enfatizó en que “lo que necesita el Perú es algo nuevo”.

“Hay varios partidos que me han venido a buscar, lo he declarado en muchísimas ocasiones, me han venido a buscar creo que casi todos los partidos del Perú, donde he dicho que estoy enfocado ahora en La Victoria. Hay varias propuestas, hay un grupo que se me ha acercado que está muy interesados en liderar algo nuevo, están buscando un líder. Es algo que se está analizando. Se vienen diciendo algunas cosas, pero no hay ninguna decisión tomada”, manifestó en entrevista para Exitosa.

Forsyth, quien es uno de los personajes políticos con más aceptación, precisó que el movimiento político al que hace mención está integrado por gente joven. “Me parece una propuesta mucho más interesante que un vientre de alquiler para algún fin. Es crear algo con una visión del Perú muy distinta, una visión moderna”, precisó.

Elecciones 2020

Forsyth destacó la importancia del próximo Parlamento que será elegido este 26 de enero. “Este Congreso tiene que realizar ciertas reformas para que el siguiente, en el 2021, ya pueda iniciar un trabajo de borrón y cuenta nueva”, expresó.

“Este Congreso tiene un trabajo muy importante en luchar con cosas que van a ser muy difíciles pero que en este año justamente se le va a permitir estas licencias. La prensa va a estar enfocada en las siguientes elecciones, eso les va a permitir quizás trabajar tomando medidas que por ahí van a chocar”, sentenció.