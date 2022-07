Gavidia sobre desplazamiento del cerro Chavín de Huántar: El presidente Castillo decidirá si va a zona afectada

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, en entrevista con Exitosa, se pronunció sobre el deslizamiento del cerro Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, región Áncash, e informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, decidirá si se desplaza a la zona afectada de acuerdo a la información que le hagan llegar.

“Es posible (que Pedro Castillo acuda al lugar), por eso es que yo estoy desplazándome con los soldados para mantener informado al presidente y, en función de la información que yo vaya haciéndole llegar, él tomará una decisión“, precisó el titular del Ministerio de Defensa (MINDEF).

Además, confirmó que – luego de recibir la orden del jefe de Estado – se dirige al lugar de los hechos junto al jefe de INDECI Ancash, Jorge Suárez Galdós.

“El reporte inicial que tenemos (es que) fue un desplazamiento de un cerro que colinda con viviendas de la ciudad del distrito de Chavín de Huántar”, precisó el ministro Gavidia, quien además dijo que hay alrededor de 40-50 viviendas afectadas.

De igual manera, informó que entabló conversación con el alcalde de Chavín de Huántar, Yon Dioser Ramírez.

“Están en plena tarea de evacuación sacando a toda la gente, hay 12 policías que están trabajando con ellos. Estamos trasladando 60 integrantes del Batallón de Infantería Motorizada del Ejercito N°6 de acá, en Huaraz, para ayudar con las tareas de remoción de escombros y ver si tenemos algunas personas afectadas. Inicialmente el alcalde me dice que aparentemente habría una ancianita que no ha podido salir, pero me lo van a confirmar”, detalló el jefe del MINDEF.

Deslizamiento sepultó varias viviendas

En Exitosa, Yon Dioser Ramírez, alcalde de Chavín de Huántar, confirmó que en horas de la tarde se registró el deslizamiento del cerro Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, región Áncash, que dejó decenas de casas sepultadas y personas desaparecidas.

“Hemos sufrido un desastre natural donde se ha afectado más de 50 casas, prácticamente se han enterrado, y ahora necesitamos todo tipo de apoyo de todas las instituciones. Esperamos un pronta respuesta (…) Toda la población está apoyando para salvaguardar a nuestros vecinos, evacuando y brindando colchones, frazadas, alimentación, todo lo que sea necesario”, sostuvo en diálogo con Katyusca Torres, en “Exitosa Te Escucha”.

Según informó la autoridad regional, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien se hace instantes fue censurado por el Congreso de la República, se habría comunicado para brindar el apoyo necesario y que en las próximas horas se estaría desplazando al lugar de los hechos para las acciones correspondientes.

Tras lo ocurrido, el presidente Pedro Castillo expresó su solidaridad con las familias afectadas por el desastre natural y aseguró que dispuso de inmediato al Ministerio de Defensa (Mindef) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que acudan a la zona para atender la emergencia.

“Hago un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y exhortamos a las autoridades regionales que ayuden a evacuarlos a un lugar seguro para proteger su integridad”, escribió en su cuenta de Twitter.

