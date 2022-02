Gavidia sobre cuestionamientos al ministro de Salud: “No quiero opinar al respecto”

¡Atención! Este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se refirió a los cuestionamientos hacia el ministro de Salud, Hernán Condori, y si bien prefirió no ahondar en el tema, señaló que su colega en el Gabinete Ministerial responderá sobre estas controversias próximamente.





“Yo tengo entendido que él está respondiendo a esas acusaciones, creo que hoy tenía una conferencia de prensa, les pediría que le pregunten a él. Yo no quiero adelantar ni opinar al respecto porque yo no sé el tema del cuestionamiento (…) Yo he venido a trabajar por mi Patria, como lo hice hace 40 años cuando era oficial en actividad de la Marina”, manifestó Gavidia.

Tras ello, el titular del Mindef aclaró la denuncia en su contra por presunta violencia familiar y además, pidió disculpas por indicar que actos de violencia contra la mujer ‘eran temas personales’, en referencia a los cuestionamientos contra el expremier Héctor Valer.





“Ese es un tema totalmente superado y el mismo medio de comunicación (que hizo la denuncia) lo aclaró. Es un tema superado, tengo una excelente relación con mi familia. Yo pido disculpas por haber dicho que era un tema privado porque somos personas públicas que tenemos que responder por nuestros actos”, añadió.

Horas antes, la máxima autoridad de la cartera de Defensa señaló que en el marco de la lucha contra la inseguridad y el estado de emergencia en Lima y Callao, las Fuerzas Armadas sabían perfectamente lo que tenían que hacer e iban a recuperar el respeto hacia las autoridades.

“Somos Fuerzas Armadas y salimos con armas. La autoridad se respeta y se tiene que recuperar ese principio, la población lo pide, nuestras familias lo piden, nuestros hijos lo piden. Ustedes nos tienen que ayudar (…) Vamos a hacer de esta ciudad, una ciudad segura”, declaró este jueves, en una actividad convocada para presentar los resultados de los operativos de la PNP durante el estado de emergencia.

