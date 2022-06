“Gates: Criptos son 100% para tontos”, por Dennis Falvy

Bill Gates es una de las personas más importantes en el área de los negocios. Hablando en una charla de TechCrunch sobre el cambio climático, el multimillonario cofundador de Microsoft rajó al morir de las criptomonedas, tema que hemos tratado in extenso, incluso con varios artículos esclarecedores y las críticas de Nouriel Roubini.

Gates señaló que el fenómeno criptográfico, está “100% basado en la teoría del tonto mayor”, refiriéndose a la idea de que los activos sobrevaluados subirán de precio cuando haya suficientes inversores dispuestos para pagar más por ellos. Refirió que los Non Fungible Tokens (NFT) no se pueden intercambiar entre sí. A menudo se promocionan como una forma de demostrar la propiedad de activos digitales como arte o coleccionables deportivos.

Pero los críticos las ven como exageradas y potencialmente dañinas para el medio ambiente dada la naturaleza intensiva en energía de las criptomonedas. Las criptomonedas cayeron bruscamente con Celsius y UST perdiendo de todo. Y con la suba de la tasa de referencia por la Fed, la cosa ha llamado a una especie de alerta amarilla a sus poseedores.

Bitcoin se negoció a U$21,107 el miércoles. La criptomoneda más grande del mundo ha borrado más de la mitad de su valor desde principios del 2022. Y ojo que alguna vez llegó a marcar US$70,000, seguido de cerca por la 2da cripto, Ethereum. Al decir de Arturo Marcos Cotrina, las criptos son Farsa.

Y no son inversión sino especulación, pues no hay un core value, o un valor intrínseco de la empresa. Es decir, lo que vale la empresa por su producto o servicio y por su marca. El miércoles, la #FED, de Powell, subió la tasa de referencia en 0.75 centavos de dólar, cosa que no se veía por decenas de años y que tal parece que la inflación sí preocupa a la FED y ese cuento del “Aterrizaje Suave” pierde credibilidad.

Es indudable que esto ajustará a Wall Street, pero mucho más a las criptos.

