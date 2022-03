El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dió a conocer la lista de 29 convocados para esta última fecha doble ante Uruguay y Paraguay con miras a obtener la clasificación del Mundial de Qatar 2022, donde las principales novedades no estuvieron en quienes integran la nómina, muy por el contrario, estuvo en las ausencias.

No se consideró a los atacantes Jeffferson Farfán y Paolo Guerrero por encontrarse en un proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, pero sin duda la ausencia que se llevó toda la atención fue la del polémico atacante Andy Polo, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en casos de violencia familiar contra su esposa y sus menores hijos, ante lo que el entrenador se mostró en contra, sin embargo, especificó que la no convocatoria del atacante se debe a su falta de ritmo futbolístico.

También te puede interesar: Estos son los convocados de la selección peruana para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la última fecha doble

“Lo de Andy Polo tiene que ver estrictamente con lo futbolístico. De lo otro no opino, son temas delicados, no tengo seguridad de los acontecimientos. Por supuesto que me manifiesto en contra de toda violencia, en especial contra las mujeres. Tengo una opinión formada, pero no estoy empapado en profundidad de lo que ha sucedido. No tiene que ver una convocatoria con lo sucedido. No he tenido una comunicación con Andy, está estrictamente en lo futbolístico el seguimiento de Andy porque no ha jugado. Es lo único que puedo expresar“, señaló el experimentado estratega argentino.

Cabe resaltar que el extremo nacional se encontraba recuperando tirmo futbolístico tras haber estado alejado de las canchas casi un año por una lesión con se club el Portland Timbers, quienes le rescindieron contrato el mes pasado tras hacerse públicas múltiples denuncias por violencia familiar.

Síguenos en redes sociales: