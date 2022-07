Gareca a los hinchas peruanos: “Lo que hicieron es algo inolvidable y difícil que se pueda olvidar”

Este martes, ante una abarrotada sala de prensa, el ahora exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa de despedida en la que además de referirse a su no continuidad, agradeció a sus trabajadores, directivos e hinchas de la blanquirroja.

“A la gente, al pueblo de acá hasta el exterior, lo que hicieron es algo inolvidable y difícil que se pueda olvidar. Siempre tuvimos su respaldo, y más allá de lo que se vio en el campo de juego, la gente fue algo clave para el primer objetivo que fue clasificar al mundial. Gracias a todos por su apoyo”, precisó el ‘Tigre’.

En un primer momento, Gareca Nardi agradeció a Edwin Oviedo, expresidente de la FPF y Juan Carlos Oblitas, debido a que ellos fueron piezas fundamentales para el éxito que tuvo la selección peruana en los últimos 7 años.

Quizás te interese leer | Ricardo Gareca en su despedida: “Estoy eternamente agradecido con el jugador peruano”

“Quiero agradecerle a Juan Carlos (Oblitas) porque el confió en mí desde el primer momento. Es una persona invalorable, todo el momento tuve el apoyo, hemos crecido al lado de él, para nosotros es una persona indispensable y convenció a Oviedo para que apueste por nosotros. Desde el primer momento nos sentimos protegidos, el apostó y nos apoyó en momentos muy difíciles, nos sentimos valorizados y lo hemos sentido en todos estos 8 años”, añadió.

Si bien no dio detalles puntuales sobre las negociaciones, sí dejo entender que su no continuidad no obedecía a un tema económico. Además, indicó que con Agustín Lozano, solo lo unía un tema de respeto y circunstancial.

REVELACIÓN

El exdirector técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, reveló este martes que tal fue su intención de continuar al frente de la ‘Blanquirroja’ que le planteó a su familia que lo acompañe a vivir a Lima.

A través de una conferencia de prensa, que brindó en un hotel de Miraflores junto a parte de su comando técnico, como Néstor Bonillo, Sergio Santín y su asesor legal Mario Cupelli, el ‘Tigre’ brindó algunos detalles de las negociaciones que sostuvo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sin mencionar los términos contractuales.

“Tal fue el interés de continuar, que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores y le planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo en Lima porque necesitaba un mayor acompañamiento”, declaró.

Síguenos en redes sociales