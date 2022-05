Cecilia García sobre Keiko Fujimori: Esta chica se forraba en plata y tenía su propia maquina contadora de dinero, Mark Vito

Este domingo, la conductora del programa ‘En Defensa de la Verdad’, Cecilia García, recordó que la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, es investigada por lavado de activos y organización criminal. En esa línea, señaló que la líderesa de Fuerza Popular habría recibido dinero del empresario Diniosio Romero en compañía de su esposo, Mark Vito, que utilizaría en solventar los gatos de su campaña política en el 2016.

“La Fiscalía pone en evidencia la organización. Esta chica se forraba en plata y tenía su propia maquina contadora de dinero, Mark Vito, porque no podrá trabajar, pero para contar billete sí es bueno. Eso lo han dicho los testigos”, sentenció Cecilia García.

Asimismo, indicó que, de acuerdo con lo expuesto por los testigos, el dinero fue entregado en efectivo, en maletas y no bancarizado. Este dinero no habría sido declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Ella no iba sola, ella iba acompañada por su esposo, que no trabaja, que no sabemos a que se dedica, Mark Vito, que era bueno contando dólares. Si él quisiera trabajar, él podría fácilmente reemplazar a las maquinas contadoras de los bancos, porque dicen que él tiene una habilidad para contar el billete rapidito”, añadió.

Además, señaló que la exaspirante a la Presidencia, Fujimori Higuchi, recibió montos altos de dinero, mientras que los miembros de su bancada negociaban “leyes a favor de estas empresas’. La periodista indicó que la Fiscalía presentó información que corroborarían los actos irregulares que se realizó en el partido Fuerza Popular.

“Las pruebas que ha presentado el fiscal Domingo Peréz ha sido contundente, él ha justificado de por qué Fuerza Popular debió haber sido suspendida, porque es un brazo político, que hasta el día de hoy la chica utiliza para hacerse la inocente”, declaró.

Por último, recordó que este martes 31 de mayo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realizará la audiencia de juicio oral en contra de Keiko Fujimori a partir de las 10:00 a.m. “Este 31 de mayo se dirán de todo, porque estará la lideresa de la supuesta organización criminal ‘Fuerza Popular’, dando sus declaraciones”, indicó.

