García sobre entrega de urea: “Recién van a llegar a finales de año a empadronarnos, no vamos a ser beneficiarios”

El presidente de Productores de Papa de Junín, Freddy García Medina, en entrevista con Exitosa, afirmó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) repartirá la urea (fertilizante nitrogenado) de acuerdo al Padrón de Productores Agrarios, pero este solo se “ha avanzado un 10%”; por lo tanto, “no van a ser beneficiarios”.

“Nos están anunciando que el reparto va a ser de acuerdo al Padrón de Productores Agrarios, pero este padrón solamente se ha avanzado un 10% […] Como no estamos en el padrón, recién van a llegar aquí a finales de año a empadronarnos, no vamos a ser beneficiarios, y lo mismo va a pasar con todos los productores de las comunidades campesinas”, anunció.

Además, resaltó que es urgente que se haga la entrega del fertilizante ya que lo necesitan al inicio de la campaña de siembra.

“El ministro (Andrés Alencastre) anunció que para agosto deben estar llegando los fertilizantes, pero ya estamos a puertas de una campaña chica que ya ingresamos a sembrar y la campaña grande ya se nos viene, entonces si o si necesitamos el fertilizante […] Él está prometiendo que va a llegar para agosto a puerto, y una vez que llega a puerto luego llega al Ministerio de Agricultura, luego repartir a las regiones, va a demorar, esto va a llegar un promedio de fines setiembre, octubre o a más tardar noviembre, pero nosotros necesitamos al inicio de la campaña. Entonces, con esto va a elevarse el costo de producción y también el rendimiento por hectárea de papa va a ser menos“, detalló el líder agrario.

De igual manera, indicó que no quieren que les regalen la urea sino que se las den a un “precio promocional”.

“Nosotros lo compramos con gusto para que así el Estado no se descapitalice”, añadió.

García Medina se refirió al uso del guano de isla y explicó que el 99% de la agricultura es “convencional, sí o sí necesita de fertilizantes para que la papa pueda crecer en condiciones óptimas”.

“Los productores no estamos acostumbrados a utilizar el guano de isla y los trámites son burocráticos, o sea te van a pedir una serie de requisitos […] en cambio el fertilizante vas a la tienda, compras y ya aplicas”, señaló.

En ese sentido, dijo que los productores no han recibido alguna capacitación de parte del MIDAGRI para ingresar a una producción “orgánica” y afirmó que el personal del ministerio “son gente mediocre que están ahí insertados”, que no tienen el conocimiento necesario y no les pueden enseñar.

“(En el MIDAGRI) no están los realmente preparados profesionalmente, entonces vienen al campo a aprender de nosotros. Eso como productores nos indigna a nosotros, que el ministerio se esté lucrando de nosotros, del aprendizaje, pero no que ellos nos vengan a enseñar a campo, y eso es lo más preocupante para el productor”, expresó.

Finalmente, Freddy García anunció que para esta campaña de siembra de papa habrá una merma de casi el 15%, “por lo tanto los más perjudicados van a ser los consumidores” ya que el precio de la papa subirá y “la crisis mundial la vamos a sentir si o sí, todos los 33 millones de peruanos”.

