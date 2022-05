García: “La SBS es aliada de las AFP y les pide permiso para actuar”

Mientras la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aún no emite el procedimiento para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones accedan al cobro de 4 UIT (18,400 soles) de sus fondos, la excongresista Cecilia García fustigó duramente el accionar de ese organismo y dijo que ”la única verdad es que no le da la gana de hacerlo”.

García consideró que, pese a que la SBS tiene un plazo de 15 días para presentar ese procedimiento (el cual vence el 4 de junio), puede hacerlo de inmedia to, ya que el retiro tiene las mismas características de los anteriores y ya existe una forma de pago dado por la entidad.

“Por eso si no lo hace antes, simplemente, es porque no le da la gana. Los funcionarios de la SBS pueden hacer un copia y pega de los retiros anteriores. Nada más. Es fácil. Pero no lo hace de esa manera por una sencilla razón: su servil trabajo los domina. Por eso son capaces de tomarse los quince días, sabiendo la premura de los afiliados por acceder a su propio dinero”, refirió García.

Es más, la exlegisladora de Podemos Perú dejó en claro que la relación de la SBS y las AFP siempre ha sido muy estrecha y extraña, y que se nota en este caso concreto. “Nadie puede negar que la SBS siempre ha sido aliada de las AFP. En todo momento se ha puesto de su lado, históricamente, nunca las ha fiscalizado, pese a todas las quejas. Yo creo que, en este momento, lo más probable es que la SBS le está pidiendo permiso a las AFP para presentar ese procedimiento”, comentó.

La también conductora del programa En Defensa de la Verdad, que se transmite por Exitosa, resaltó que son más de siete millones de afiliados a las AFP que aguardan celeridad de la SBS y que ese organismo no parece inmutarse. “Alguien tiene que decirle a la SBS que esa gente quiere su plata. Y que no hay tiempo que perder. La ley la dio el Congreso, la promulgó el presidente y la SBS no quiere copiar y pegar un procedimiento que es el mismo de los retiros anteriores. No hay razón para la demora, por eso es que no quiere hacerlo, simplemente”, recalcó.

García reiteró que si la SBS espera hasta el 4 de junio para dar el procedimiento “le habrá jugado en contra a más de siete millones de peruanos, que necesitan su propio dinero”.

