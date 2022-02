García Belaúnde sobre Héctor Valer: “Castillo eligió a un pegalón de premier”

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció sobre el anuncio del presidente Pedro Castillo de renovar por cuarta vez el Gabinete Ministerial.





En diálogo con Exitosa, García Belaúnde lamentó que el jefe de Estado haya designado al congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, como presidente del Consejo de Ministros y lo calificó de “pegalón” y “cabeceador”.





“Es una decepción tremenda haber escuchado al señor Castillo. Había pensado que iba a anunciar nombres nuevos para reemplazar a los que saldrían, pero no se ha referido a sus defectos, como si él no hubiese nombrado al primer ministro”, indicó.

“El presidente Castillo ha elegido a un pegalón, a un abusador, a un violentista a un cabeceador que no paga sus rentas de alquiler, a una persona que tiene deudas con la Sunat. Ha elegido a un impresentable, a una persona llena de defectos y con procesos en marcha. Con todo eso, el único culpable es el presidente”, agregó.

El exparlamentario aseguró que el mandatario debe elegir a funcionarios que cumplan el perfil idóneo para los ministerios con la finalidad de garantizar la gobernabilidad en el país.

“Los ministros deben ser personas limpias, no tóxicas, que no tengan problemas judiciales, que sean personas acreditadas, que no sean deudores a la Sunat, que no sean pegalones, que no sean traficantes de terrenos ni de influencias, que no sean cabeceadores ni abusadores. Todo lo que es el señor Valer no son virtudes para elegir a un primer ministro”, puntualizó Víctor Andrés García Belaúnde.

