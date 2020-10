García Belaúnde: “Intereses que cobran los bancos son un asalto que no se puede tolerar”

El exparlamentario de Acción Popular (AP) Víctor Andrés García Belaúnde, fustigó ayer la dación de la ley de congelamiento de deudas y dijo que lo que hacen los bancos “es un asalto que no se puede tolerar” y que la referida norma “no lo evita en absoluto”.



Más bien, dijo que lo único que hace esa ley es “postergar” los problemas de los deudores, “pero no los soluciona”.

García Belaúnde no tuvo así reparos en asegurar que la norma aprobada en el Parlamento y respaldada por el Ejecutivo solo favorece a las entidades bancarias.

“Una ley se da para solucionar cosas. Pero, en este caso concreto, la llamada ley de congelamiento de deudas no soluciona el problema, que son las deudas, y apenas las posterga. Con esto no se está favoreciendo nada al deudor, el único beneficiado es el banco”, sostuvo.

Luego añadió: “Viendo claramente, es una ley que no soluciona nada. Está hecha para darle una salida al problema que pueden tener los bancos, pero no las personas. Y la prioridad no es el banco, sino el deudor”.

“El 20% no es nada”

El exlegislador de AP explicó, además, que la referida ley no baja de forma sustancial los muy altos intereses que los bancos cobran en su créditos de consumo o sus préstamos.

“Habla de una rebaja de 20%. Por favor, eso no es nada. Lo que el Gobierno y el Congreso no han visto es que acá los bancos siguen cobrando los intereses más altos y usureros de la región. Cobran hasta 200% cuando la inflación solo es de 1%”, refirió.

“Eso que acá hacen los bancos, de imponer intereses tan altos, a su libre albedrío, no se ve en ningún otro país, solo en el Perú. Es un asalto que no se puede aceptar. Y esta ley no hace nada para evitarlo”, dejó en claro.

“El problema existe, pero el Gobierno no actúa y está dejando que todo esto le explote en la cara. El Congreso puso el tema sobre el tapete, y eso se reconoce, pero el Ministerio de Economía jamás se adelanta a nada en este tema. Para la ministra vivimos em un mundo perfecto” , agregó.

También recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) sí tiene la potestad de poder determinar qué tasas son las que deberían establecer los bancos, pero no lo hace.

“Lo vengo diciendo desde hace mucho. El BCR, según lo dice su propia ley orgánica, sí está facultado para poner topes. Lo puede hacer en situación de emergencia, como la que estamos viviendo, pero no le da la gana de hacerlo”, aseguró.

“Bancos no tienen límites”

García Belaúnde dijo que el tema de la usura bancaria “viene de hace siglos” y “por eso en otros países, como Francia, Chile y otros, hay leyes contra la usura de los bancos. Se les fijan topes y nadie puede imponer tasas por encima del 5% o 10% de la inflación. Solo en el Perú los bancos no tienen límites”.