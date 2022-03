García: “A legisladores no les interesa que afiliados accedan a fondos de AFP”

La exparlamentaria Cecilia García, quien fue la principal impulsora del acceso a fondos de la AFP cuando fue congresista, fustigó ayer la demora de los actuales legisladores para elaborar el dictamen conjunto que permite una nueva liberación de aportes, y aseguró que si así proceden “es porque no les interesa en absoluto la necesidad y la plata de los afiliados”.

La también conductora del programa En Defensa de la Verdad, que se transmite por Exitosa, recordó que durante su participación en el Congreso la aprobación de esa ley se dio rápido, como lo demanda la urgencia de la gente.

“Nosotros aprobamos la ley en solo 18 días, sin personalismos, con un proyecto multipartidario. Nuestro único objetivo era apoyar a los millones de peruanos que necesitaban más que nunca su dinero, algo que hoy se repite y solo se ve la indolencia e intereses particulares de estos parlamentarios”, sostuvo García.

La exlegisladora de Podemos Perú precisó que “nuestra principal herramienta fue el conocimiento. Pudimos objetar cada oposición con datos, información, que los dejaban sin argumentos a los defensores de las AFP”.

García dijo no entender cómo los actuales congresistas no reparan en que la gente los llevó al Parlamento. “Para aprobar esa ley de la AFP no necesitamos salir a las calles. Los afiliados no tuvieron que pedir favor a los congresistas. Nos habían elegido para representarlos. La voluntad hizo todo, pero los congresistas de hoy no tienen voluntad. Y sin voluntad no sacaran nada, Mejor que digan que no les interesa”, añadió

