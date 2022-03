Garantizan aprobación por insistencia de ley que permite devolución a fonavistas

El congresista de Acción Popular, Pedro Martínez, aseguró que hay la seguridad desde el Parlamento de que en la sesión plenaria del jueves 17 de marzo se aprobará por insistencia la autógrafa de ley que permite la devolución de 42 mil millones de soles a cerca de dos millones de fonavistas.

“Estoy casi seguro de que si lo van aprobar. Es el comentario de todos los voceros de las bancadas. Si el Ejecutivo no ha tenido la voluntad de devolver esa plata que con justo derecho reclaman los fonavistas al observar la autógrafa, será el Legislativo, el poder que lo convertirá en ley por insistencia”, dijo.

Como se recuerda, el pasado 11 de febrero, el presidente Pedro Castillo observó la autógrafa de devolución de 42 ml millones de soles remitida por el Congreso, argumentando que el dinero que deben percibir los fonavistas es solo de S/6,600 mil millones.

El congresista de Acción Popular, Pedro Martínez, aseguró que hay la seguridad desde el Parlamento de que en la sesión plenaria del jueves 17 de marzo se aprobará por insistencia la autógrafa de ley que permite la devolución de 42 mil millones de soles a cerca de dos millones de fonavistas.

Quizás te interesa leer | María del Carmen Alva: “El presidente está en todo su derecho de acudir al Pleno para dar un mensaje”

“Estoy casi seguro de que si lo van aprobar. Es el comentario de todos los voceros de las bancadas. Si el Ejecutivo no ha tenido la voluntad de devolver esa plata que con justo derecho reclaman los fonavistas al observar la autógrafa, será el Legislativo, el poder que lo convertirá en ley por insistencia”, dijo.

Como se recuerda, el pasado 11 de febrero, el presidente Pedro Castillo observó la autógrafa de devolución de 42 ml millones de soles remitida por el Congreso, argumentando que el dinero que deben percibir los fonavistas es solo de S/6,600 mil millones.

En esa línea, Martínez adelantó que tras la aprobación por insistencia de la Ley Fonavi es más que probable que el gobierno presente una demanda de inconstitucionalidad, pero que desde el Legislativo seguirán insistiendo en que el Estado debe cumplir con la devolución de su dinero a dos millones de peruanos.

Por su parte, Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular, dijo que, si se refleja en el Pleno del próximo jueves la votación que se dio en la última sesión de la comisión de Economía para aprobar por insistencia el dictamen de la Ley Fonavi, el Pleno “reivindicará el derecho de millones de peruanos para que tengan acceso a su dinero”.

En esa línea, Martínez adelantó que tras la aprobación por insistencia de la Ley Fonavi es más que probable que el gobierno presente una demanda de inconstitucionalidad, pero que desde el Legislativo seguirán insistiendo en que el Estado debe cumplir con la devolución de su dinero a dos millones de peruanos.

Por su parte, Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular, dijo que, si se refleja en el Pleno del próximo jueves la votación que se dio en la última sesión de la comisión de Economía para aprobar por insistencia el dictamen de la Ley Fonavi, el Pleno “reivindicará el derecho de millones de peruanos para que tengan acceso a su dinero”.

🔵🔴 #URGENTE | “Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan […] No me temblará la mano en señalar culpables o inocentes”, indicó Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia.

📻 95.5 FM pic.twitter.com/fawf0u8ZDK

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2022