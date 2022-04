Gana, gusta y golea

El campeón mundial francés, Kylian Mbappé, brilló, marcó un doblete y dio tres asistencias.

El partido arrancó con un PSG dominador que respondió desde el primer minuto.

Por ello Neymar aprovechó una gran jugada colectiva y un pase de Mbappé para convertir el primero a los 11 minutos.

El segundo llegó tras un disparo de Mbappé, quien anotó a los 27 minutos debido a la presión asfixiante del PSG ejercida sobre su rival.

En la segunda mitad, el Lorient decidió adelantar líneas, así llegó el gol del descuento de Moffi a los 55 minutos, que aprovechó la incertidumbre del brasileño Mariquinhos en un pase atrás de Achraf para vencer a Donnarumma.

El PSG comenzaba a llenarse de nervios; sin embargo, reapareció Kylian Mbappé.

El delantero volvió a ser determinante con un remate en la frontal del área que fue inatajable para Dreyer, a los 66 minutos.

Poco después, al minuto 72, Mbappé creó la jugada que dio lugar al 4-1 de Messi, el actual balón de oro, quien recién anota su tercer tanto en la Ligue 1.

El Lorient, goleado y perdido, poco pudo hacer para frenar las embestidas del PSG y acabó encajando el 5-1 en el minuto 89, por intermedio de Neymar, el cual cerró la manita en el último minuto con una gran definición frente al portero.

El elenco parisino es el líder del torneo francés con 65 puntos y le lleva 12 unidades a su más cercano perseguidor que es Rennes. Mientras a gozar del triunfo.

MBAPPÉ LA HACE LARGA

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”, ha dicho Mbappé sobre su partida del PSG tras la goleada al Lorient.

En el Real Madrid, la espera se hace cada vez más larga.

