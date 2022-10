Gabriela Sevilla: Activan protocolos para que ningún bebé recién nacido no identificado salga del país

En entrevista con Exitosa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, anunció este viernes que la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) han activado sus protocolos para que ningún bebé recién nacido que no esté plenamente identificado abandone el país.

La titular del MIMP se pronunció así tras reportar el hallazgo de Gabriela Sevilla, la mujer gestante que desapareció la noche del miércoles 19 de octubre cuando tomó un taxi en dirección a una clínica privada luego de entrar en labor de parto. Sin embargo, no encontraron a su bebé Martina.

“Gracias a Dios [Gabriela Sevilla] ha aparecido pero todavía la tarea no es completa porque ha aparecido sin su bebé. Ahora tenemos que buscar a Martina: enfocar todos nuestros esfuerzos por encontrar a la bebé, que esté sana y que regrese junto a su madre. Y a eso nos vamos a abocar ahora”, declaró en diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú.

“Lo primero es activar protocolos con Migraciones para que ningún bebé recién nacido, que no esté plenamente identificado, salga por la frontera. Y trabajar con la PNP para encontrarla”, agregó.

En esa línea, Dávila Moscoso sostuvo que se ha comunicado con los ministros del Interior (Willy Huerta) y de Defensa (Daniel Barragán) para coordinar la búsqueda de Martina.

“A las 6:30 a.m. ya tenía la información confirmada de que era Gabriela la que se encontraba en el Hospital Militar. [Entonces], llamé al ministro del interior y ministerio de defensa para coordinar con ellos. Ellos me confirmaron que es Gabriela la que llegó a las 5:40 a.m., acompañada por su madre, con signos de haber sido golpeada y sin la bebé“, reveló.

Amenazas

Gabriela Sevilla fue encontrada en el distrito de Villa María del Triunfo en horas de la madrugada. Posterior a ello, fue trasladada alrededor de las 5:00 a.m. al Hospital Militar, en Jesús María, con ayuda de su madre. Esta versión fue confirmada por la titular del MIMP.

Asimismo, dijo que Gabriela ni su madre “no quieren hablar”. Tampoco el resto de su familia, agregó. “Entendemos la conmoción. La familia no quiere brindar declaraciones”, detalló. “[Gabriela] ha dicho que no quiere hablar porque tiene miedo, está amenazada; ha confirmado que Martina está desaparecida”, señaló.

Ante ello, manifestó que su despacho realizará el acompañamiento y seguimiento respectivo.”Vamos a encontrar esa bebé. Estamos activando protocolo con Migraciones y con la PNP para seguir con la búsqueda“, reiteró.

