Gabriel Bustamante sobre AFP: “no les importó perder dinero porque no era el suyo, era del afiliado”

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros del Perú (ACUSE), Gabriel Bustamante, lamentó la “insensibilidad” demostrada por las AFP, ya que asegura tienen muy poco interés en resguardar de la mejor manera el dinero de los afiliados, ya que las AFP no asumen las pérdidas. Sostiene que fondos – ante crisis del coronavirus que se asomaba – debió ser protegido con mecanismo existentes como el Fondo 0.

“A todos debieron pasarlos al fondo cero o uno, pero como no es su dinero no les importó. Es una insensibilidad de parte de estos señorones que no les importaron las perdidas económicas porque se trataba del dinero de las personas”, dijo en diálogo con Cecilia García, en Exitosa.

¿Qué es el fondo cero? Es un mecanismo para proteger los ahorros de los afiliados que estén a punto de jubilarse, es incluso más conservador y de menor volatilidad que el Fondo 1. Mientras los que se encuentran en el Fondo 3 son aquellos con mayor riego ante las fluctuaciones del mercado. La gran mayoría de afiliados están en este fondo, por ello las grandes pérdidas ante la caída económica por la expansión del coronavirus.

En este sentido, Gabriel Bustamante señaló que el negocio de las AFP es el negocio perfecto, con sueldos astronómicos para los representantes de este sistema: “la presidenta de las AFP gana más que el Presidente, imagínense cuanto ganan los estudios de abogados, cuanto ganan los lobistas, todos ellos contratado con nuestro dinero para dominarnos”.

Recordemos que, el Congreso aprobó – esta semana – la ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP con tope de S/12.900. La norma aprueba que entrega de fondos se efectúe en dos armadas: la mitad a los 10 días de presentada la solicitud, y la otra mitad a los 30 días calendarios después del primer desembolso. Autógrafa será remitida al presidente Martín Vizcarra, quien puede promulgarla u observarla.