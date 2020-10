“Esta Ley es un golazo”, dijo el presidente de la Comisión de Economía del Congreso el viernes 02.10.2020 en Exitosa sobre la aprobación del Texto Sustitutorio Consensuado aprobado por amplia mayoría, “Ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las Mypes como consecuencia del Covid-19″. Aquí probaremos que fue un autogol que favoreció más a los bancos y perjudicó a los deudores financieros:



– Serán elegibles quienes al 29 de febrero del 2020 tengan una calificación de riesgo normal (cumple puntualmente) o con problema potencial (moderado endeudamiento, pagos retrasados no excedan 60 días).

– El Estado pone las espaldas para beneficiar a 1) Créditos de Consumo y Personales con total de crédito al 31 de agosto de S/10,000.00. No entran quienes accedieron a Reactiva Perú, FAE-MYPE, FAE-TURISMO y FAE-AGRO; 2) Créditos hipotecarios con crédito de origen hasta S/250,000.00 solo para primera vivienda, excluyéndose a los créditos del programa MiVivienda; 3) Créditos MYPE no más de S/20,000.00 excluyendo a Reactiva Perú, FAE-MYPE, FAE-TURISMO y FAE-AGRO; y 4) Créditos vehiculares no más de S/50,000.00.

– Las empresas financieras deben reducir el costo del crédito entre 15 al 25% dependiendo de la tasa original o la reprogramada, tomando en cuenta en estos dos casos la que resulta mayor. Es decir, si el crédito original es de 50% y la reprogramación salió al 60%, el descuento se aplicará sobre la mayor, 60% en el ejemplo. Injusto.

– El descuento para créditos hipotecarios solo será del 10%.

– Algo totalmente discriminatorio y desigual es que las personas naturales o MYPE solo podrán acceder a uno de los 4 beneficios crediticios. Si usted tiene deudas en su Tarjeta de Crédito o Crédito de Consumo, para su vivienda o hipoteca y con su vehículo, solo le permitirán a uno de dichos beneficios.

Preguntas al Sr. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, que calificó de irresponsable al Congreso de la República por presentar proyectos de ley populistas: ¿No es, señor, más irresponsable que el BCR le inyecte liquidez al sistema financiero por un monto equivalente al 8.5% del PBI = US$ 18,700´000,000.00 a una tasa de 0.5%? ¿No es criminal que estas entidades reprogramen deudas a los sufridos peruanos con tasas multiplicadas por 100? ¿No le parece aberrante que los bancos reciban créditos al 0.5% y cobran 50%? ¿Por qué no ir directo al usuario y eliminar intermediarios financieros? ¿Alguno de sus miembros del directorio piensan en los pobres? ¿Dónde están sus galardones académicos?