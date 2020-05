Gabriel Bustamante denuncia “trabas” en entrega del 25% de fondos de las AFP

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros del Perú (ACUSE), Gabriel Bustamante, hizo un llamado a las autoridades a fiscalizar el inicio del registro de solicitudes para el retiro del 25% de los fondos de las AFP, ya que a pocas horas de abierta la página (https://consulta.consultaretiroafp.pe/) ya se vienen registrando cientos de quejas en redes sociales por “fallas” que impiden que correcto registro de las solicitudes por parte de los afiliados, quienes buscan un salvaditas ante la crisis económica que viven producto de la pandemia del covid-19.

“Errores son producto de la improvisación, hay personas que les toca hoy porque el último digito de su DNI es cero y no pueden acceder, les rebota el sistema. Sabían desde mucho antes que se iba a hacer este retiro, han tenido mucho tiempo para poner un cronograma sencillo y organizado”, dijo en diálogo con Exitosa.

En este sentido, Gabriel Bustamante hizo un llamado a las autoridades a atender las denuncias de los afiliados, quienes masivamente vienen intentando acceder al 25% de sus fondos y no pueden hacerlo, con el riesgo de que se les pase la fecha límite y finalmente sus aportes se van retenidos por las AFP.

“Nunca se ha visto multas para las AFP, hacen lo que quieren, no se les da importancia a los afiliados. Sale este error y no pueden ingresar hoy, si entran solo tienen 3 minutos sino se cierra la página. Parece que no quieren soltar el billete, tienen plata, pero ponen mil trabas para poder devolver el dinero”, agregó.

REPORTAN FALLAS EN PÁGINA PARA ACCEDER AL RETIRO DEL 25% DE FONDOS DE AFP

Gran cantidad de peruanos vienen reportando una falla en la página destinada para el retiro del 25% de los fondos de las AFP, ya que según el cronograma les corresponde este 18 y 19 de mayo hacer el trámite a quienes tengan su DNI con última cifra “0”, pero la página les viene rechazando el trámite y les pide que ingresen en la fecha correcta.

Recordemos que, este cronograma fue establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), durante la reglamentación operativa tras la aprobación de la norma del Congreso de la República. En ella se establece que las solicitudes podrán ser ingresadas desde este lunes 18 de mayo en la página https://consulta.consultaretiroafp.pe/, pero los usuarios vienen reportando fallas.

Según comentarios en las redes sociales, algunos de los usuarios que – según el cronograma – les corresponde hacer el trámite hoy está viendo frustrados sus esfuerzos por acceder a este retiro que les corresponde por ley, ya que la página los rechaza y les dice lo siguiente: “Sí, accedes al retiro. Por favor, ingresa nuevamente en la fecha que te corresponde según el calendario”, una falla del sistema al estar en la fecha correcta.