Gabinete Torres se jugó hasta el final en el Congreso por voto de confianza

Ayer hasta el cierre de esta edición las bancadas del Congreso estaban divididas de si otorga o no el voto de confianza al gabinete liderado por el premier Aníbal Torres. La sesión llegó hasta casi la media noche tras el discurso del primer ministro y el posterior debate entre las bancadas.





Hasta anoche, las posiciones de las diferentes bancadas estaban divididas, así como hay representaciones que están decididas a ir por el no o por el sí respecto al voto de confianza, hay otras que muestran algunas discrepancias entre sus propios miembros.

De acuerdo a las exposiciones de los congresistas, en representación de sus bancadas, las agrupaciones Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País tienen decidido dar el no a la confianza. En Alianza Para el Progreso hay algunas posturas encontradas, pero la mayoría iría por el sí. Situación parecida se pudo notar con los legisladores de la bancada de Acción Popular.





Respecto a la intención de dar la investidura al actual gabinete, quedaron claras las posiciones de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú, Somos Perú y Podemos Perú. Así, el vocero de la representación del Partido oficialista, Waldemar Cerrón, destacó lo dicho por el primer ministro y consideró necesario dar el apoyo para enrrumbar al país “y no poner más trabas con intereses subalternos”.

En cambio, Adriana Tudela, integrante de la bancada de Avanza País, dijo que “no podemos dejar que este gobierno no siga conduciendo al error”, con lo que ratificó la postura de su agrupación de no darle la confianza al gabinete.

Una disertación parecida tuvo el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien dijo que el mensaje del premier “solo estuvo cargado de buenas intenciones”. “Pero, a la vez, ha habido muchas incoherencias y total incapacidad para nombrar ministros idóneos”, dijo Montoya, tras ratificar que no darán el sí a la confianza.

Más duro aun fue Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular. “Hemos escuchado detenidamente y analizado el discurso. Según el premier, todo está perfecto. El mismo primer ministro tampoco cree en lo que ha dicho. Y yo no le creo. Hay incapacidad de reclutar buenos ministros. Por eso le decimos no a un gabinete que no tiene nuestra confianza”, precisó.

Por su parte, Wilmar Elera, legislador de Somos Perú, refirió que “si daremos la confianza, pero no será un cheque en blanco.

ESCUCHAR Y TRABAJAR JUNTOS

Durante su discurso en el Hemiciclo, el primer ministro Aníbal Torres aseguró que “al Ejecutivo y al Legislativo nos ha costado trabajar juntos. Ambos poderes nos necesitamos” y “debemos buscar el equilibrio”, tras lo cual precisó que “queremos hacer las cosas bien por nuestra gente, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos”. Añadió que “mi posición como ministro ha estado acompañada de una postura transparente y coherente a través del tiempo, la misma con la que he venido a hablarles”.

