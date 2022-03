‘Gabinete en la Sombra’: Fiscalía continuará investigación pese a que se habría suplantado identidad de denunciante

En entrevista con Exitosa, el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, aseguró que que el Ministerio Público continuará la investigación sobre el presunto ‘Gabinete en la Sombra‘, a pesar de que se habría suplantado la identidad del denunciante.

También te puede interesar: Beder Camacho: “No existe un gabinete en la sombra y lo digo mirando a los 33 millones de peruanos”

“¿Qué hubiera pasado si no investigaba? Hubieran dicho si bien la firma es falsa y los hechos son públicos, ¿por qué no continuó con la investigación? La Dra. ha hecho bien en iniciar investigación […] Lo que me informa es que ha tomado esto como hecho público y como noticia criminal y va a continuar con su investigación”, declaró en nuestro medio.

De acuerdo a Chávez, el Ministerio Público no tiene una fórmula para determinar si es que las firmas son falsas o no al momento de recibir las denuncias.

“Se recibe una denuncia y se investiga […]. Lo que está haciendo la fiscal provincial es obviamente determinar si es que esa firma es falsa o no dentro de sus investigaciones y luego determinará los resultados de la misma. Lo que está haciendo es lo que normalmente hace un fiscal: frente a una noticia criminal tiene que investigar“, enfatizó.

Como se recuerda, la fiscal provincial Irene Mercado Zavala decidió abrir una investigación preliminar a los asesores de Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno que involucra a Biberto Castillo León, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía, entre otros, por presunto delito de organización criminal dentro del Gobierno.

Beder se pronuncia

A su turno, Beder Camacho negó la existencia de un “gabinete en la sombra”. “No existe un gabinete en la sombra, y lo vuelvo a decir mirando a los ojos a los 33 millones de peruanos, especialmente a los jóvenes que aún creen en este país, que es el futuro de ellos”, declaró en Exitosa.

Camacho Gadea ratificó que “los que gobiernan el país” son el jefe de Estado junto a sus ministros, “como ha pasado siempre”. Si bien él, en su calidad de asesor, ofrece asesoría al mandatario, precisó que quien toma la decisión final sobre la designación de un funcionario es Castillo Terrones.

“La propuesta la lleva el ministro para la designación de cualquier funcionario, y le dice al presidente: esta es la propuesta para tal cargo. Y luego de eso, el presidente le da la venia, firma y se publica la resolución”, detalló.

Y continuó: “el gabinete de asesores cumple su función cuando el presidente le dice quiero que me asesoren en algún tema, pero quien toma la decisión el señor presidente y sus ministros“.

Lo más visto en Exitosa