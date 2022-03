Futbolista turco se niega a participar en acto contra la guerra entre Rusia y Ucrania

El deportista y capitán del Capitán del Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, Aykut Demir, sorprendió a propios y extraños al negarse a usar una camiseta con el mensaje “no a la guerra”, en apoyo al conflicto armado que se viene suscitando entre Rusia y Ucrania cuando su equipo saltaba al campo de juego en la previa del partido ante Ankaragücü.





Culminado el encuentro, el deportista explicó su decisión.“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente. (…) Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, indicó el portador del dorsal ‘4’ en su equipo.

Conflicto bélico: FIFA decide expulsar a Rusia del Mundial Qatar 2022

Este lunes, la FIFA, máximo ente del fútbol a nivel global, sancionó a Rusia por recientes acontecimientos que viene protagonizando, decidiendo expulsar a dicho país del próximo mundial a realizarse este 2022 en el país de Qatar.

A través de un comunicado conjunto entre la FIFA y la UEFA, se establece la suspensión de las selecciones rusas y también de los clubes que participan de las competencias internacionales.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de la participación en las competiciones de la FIFA y de la UEFA hasta nuevo aviso”, se lee en la nota oficial.

