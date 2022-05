Futbolista Hugo Sotil emocionado con su “Cholo” que vuelve en versión restaurada

Cincuenta años después vuelve a la pantalla grande una de las cintas peruanas más memorables de los setenta. La versión restaurada de “Cholo” se estrena este jueves 19 de mayo. A pocos días de su reestreno, el ídolo del fútbol Hugo Sotil se emocionó en la proyección de la versión restaurada de su película.

“Estoy más que contento, feliz de ver y recordar esos bonitos tiempos. Gracias por brindarme esta posibilidad de tener una nueva oportunidad de ver una película que registra mis inicios cuando empecé a jugar al fútbol. La he visto por primera vez y me he sentido muy emocionado y sobre todo contento”, sostiene el querido futbolista.

“Tengo las mejores expectativas con el estreno de esta película, a todo el público peruano los invito a que vayan a verla, es un bonito mensaje para toda la juventud”, manifestó con entusiasmo el mítico futbolista.

La cinta de 1972, dirigida por Bernardo Batievsky y protagonizada por Hugo Sotil, volverá a los cines por su 50 aniversario en una versión restaurada.

La restauración digital del filme estuvo a cargo del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California (UCLA) y tuvo como impulsora principal de este proyecto a Andrea Franco Batievsky, nieta del director de esta cinta peruana y además cineasta y artista radicada en Los Ángeles.

Además de la participación estelar de la leyenda del fútbol peruano Hugo Sotil, “Cholo” cuen- ta con las actuaciones de Nancy Gross, Marina Cajahuaringa, Milner Cajahuaringa, Alejandro Vivanco, Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Roberto Drago y Alberto Terry.

