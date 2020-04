Fundadora de Soy Autista y Qué : “Han sido 18 días muy difíciles para la comunidad”

En el marco del Día Mundial del Autismo, Milagros Huamán, fundadora de la Asociación Soy Autista, Y Qué?, se pronunció en Exitosa sobre el anuncio del ministro Carlos Morán de otorgar una salida terapéutica a personas con autismo, bajo supervisión de un cuidador y durante 15 minutos en un radio cercano al domicilio de este.

“Han sido 18 días muy difíciles para miles de familias que vivimos con autismo porque nuestros hijos al estar siempre en casa sin poder acceder a sus rutinas diarias (deportes, colegio,etc), han estado sufriendo y acumulando estrés que ha llevado a mucho de ellos a crisis emocionales, angustia y desesperación por querer salir a la calle y retorna su rutina”, indicó.

La fundadora indicó que esta situación era inestable a tal punto de que estos niños han agredido a sus cuidadores. Después de que diversas asociaciones lanzaran un pedido al Estado para que permita la salid terapéutica, el Ejecutivo respondió.

Como se conoció mediante la conferencia diaria que presenta el Presidente Martín Vizcarra para dar un reporte de las medidas contra el covid-19, el ministro Morán confirmó esta medida en beneficio de la comunidad autista.

Sin embargo, Huamán aclaró que esta salida ‘no es un paseo, es una caminata cerca de su domicilio’ e instó a no llevarlos a lugares públicos. Aseguró que el cuidador debe establecer las principales medidas sanitarias: máscaras, guantes, alcohol y distancia social.

En ese sentido, también consideró la importación de la capacitación a las fuerzas del orden para controlar este tipo de situaciones, y recomendó identificar las principales señales de una persona autista para que no comentan ningún error.

“Podemos estar caminando con mi hijo y si la policía nos dice alto, deténganse, él no se va a detener. Espero llegar a los policías y militares y decirles, si ven a un padre o a una madre acompañado de un adulto, y no se detienen, que no usen la fuerza inmediatamente, que escuchen al cuidador mencionar que la persona tiene autismo”, sentenció.

Por último , instó a la población a salir a sus ventanas y encender las linternas de sus celulares a las 8 de la noche, para brindar apoyo a esta comunidad en su día mundial.