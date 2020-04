Fundador de Twitter donará mil millones de dólares a una ONG para combatir el coronavirus

Este martes, el fundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, informó a través de la plataforma que preside, que usará $1,000 millones procedentes de sus acciones en otra empresa que también lidera y mantiene llamada Square, acción que busca principalmente crear un fondo de ayuda para combatir la pandemia del coronavirus que ya ha afectado a casi todo el planeta.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

