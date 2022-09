Funcionarios de Omar Candia generaron perjuicio de S/ 31 mil

En la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), los gerentes de Desarrollo Urbano, Edward Jesús Pinto Salas; de Centro Histórico, César Pierre Berríos Claverías y el subgerente de Logística, José Antonio Zea Díaz son sindicados por la Contraloría por generar un perjuicio económico al Estado de S/ 31 mil 777.

Según el informe de control Nº 035-2022-2-0353 se detectó que los funcionarios otorgaron la buena pro a la empresa Cofersa E.I.R.L. para adquirir cables eléctricos para la obra “Mejoramiento del Eje Jerusalén-San Juan de Dios”.

Sin embargo, el producto (cables para electricidad) que compraron no cumplía con las especificaciones técnicas y requisitos de calificación establecidas en las bases integradas. El material adquirido no presentaba los certificados de pruebas de ensayo emitidos por un laboratorio acreditado, algo que exige el reglamento.

Por ello, la aprobación de esta adquisición representó que la MPA no aplique la penalidad por mora, ya que, de no haberse aprobado hubiese retrasado el avance de la obra. La penalidad que le correspondía pagar a Cofersa E.I.R.L. era de

S/ 31 mil 777.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2019, cuando la MPA realizó la convocatoria del procedimiento de selección para adquirir los cables eléctricos, en la cual la empresa ganó el concurso y se le otorgó un presupuesto de un millón 17 mil soles.

La respuesta de Cofersa E.I.R.L. ante la Contraloría fue entregar supuestos certificados de las pruebas realizados a los cables eléctricos, pero el ente de control detectó que los mismos documentos fueron entregados a otros clientes y no correspondían a los entregados a la municipalidad.

“Los hechos expuestos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública, al haberse otorgado la buena pro (…) cuya oferta no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas; por ende, no le correspondía ganar la buena pro”, detalla el documento.

Es así que, la Contraloría recomendó al alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, que retire a los gerentes involucrados y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que inicie acciones penales contra los funcionarios para que se determine su responsabilidad.

Asimismo, el informe también señala como responsables del perjuicio al residente de obra Eduardo Augusto Málaga Velarde y al ingeniero mecánico eléctrico Walter Luis Fernández Huillcahuaman.