Fujimori no ha pagado reparación civil porque no tiene cómo pagarla, señala su exabogado

En diálogo con Exitosa, William Paco, exabogado de Alberto Fujimori, señaló que el exmandatario no ha pagado los más de 50 millones de soles de reparación civil que debe por la condena que se le impuso, debido a que no tiene cómo pagarla. Según señaló el letrado, el expresidente no recibe pensión vitalicia como ex jefe de Estado y no tiene ningún tipo de ingreso económico, puesto que está preso.

“Fujimori no ha pagado la reparación civil porque no tiene cómo pagarla. Tengo entendido que el Estado no le otorga la pensión como exrector de la universidad, ni como expresidente. Creo que de ahí se le viene descontando la reparación civil. ¿Fujimori está en condiciones de pagar 50 millones de soles? Él no trabaja, está en el penal, es un anciano. Es probable que esta no se pague, no le va alcanza la vida para pagarla”, señaló Paco.

En esa línea, la exdefensa legal de Fujimori precisó que los familiares de las víctimas sí han sido resarcidos económicamente. “Fueron resarcidas con una condena (a Alberto Fujimori) y en segundo lugar, hubo indemnización con varias de decenas de millones de soles”, precisó.

Además, Paco contó que le ha preguntado a Fujimori si cometió los crímenes que se le imputan y la respuesta fue negativa. Por ello, el abogado recalca que el expresidente no puede pedir perdón por delitos que no ha cometido.

“De qué va a pedir perdón si Fujimori no se considera responsable de los crímenes. ¿Él agarró una pistola o un revolver? ¿Hay alguna prueba que él haya mandado a matar gente inocente? Él fue un pacificador, la guerra no la hizo él, los baños de sangre vinieron de otro lado. En esta guerra, hubo un saldo de gente sacrificada de ambos lados. El Estado peruano, con sangre valiosa de soldados y también de las huestes terroristas. Suena irrisorio decir que Fujimori no debe recibir el indulto porque no ha pedido perdón”, añadió.

Por último, Paco indicó que el fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto para Fujimori “es absolutamente invariable” y que “no hay vuelta atrás”. “El expresidente saldrá en libertad y podrá hacer con su vida lo que le dé la gana”, dijo.

