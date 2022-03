FP sobre pedido de la Corte IDH: Atenta contra la vida de Fujimori y propugna el quiebre del estado de derecho

¡Atención! A través de un pronunciamiento, Fuerza Popular cuestionó el reciente pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien requirió al Estado peruano que no ejecute por ahora la excarcelación de Alberto Fujimori. Según precisó la bancada naranja, esta solicitud atenta contra la vida del exmandatario y propugna el quiebre del estado de derecho.

“La Corte Interamericana señaló en su relación de mayo de 2018 que era la justicia constitucional la que debía pronunciarse sobre la validez del indulto humanitario del presidente Alberto Fujimori. Cumpliendo con lo señalado, el TC se pronunció sobre la constitucionalidad del indulto otorgado y sentenció que el indulto es válido, y por ende, dispuso su restitución y la consecuente excarcelación de nuestro líder fundador. En un acto que consideramos eminentemente político, la misma Corte ahora exige que se desconozca una sentencia del Tribunal Constitucional que se expidió en función a lo que se resolvió en mayo del 2018”, indica el comunicado de Fuerza Popular en un inicio.

La bancada señala que no hay motivación alguna en los documentos públicos que justifiquen que no se cumpla el fallo del TC. “La disposición del ente es internacional y no solo atenta conta la vida del expresidente Fujimori sino que también propugna el quiebre del estado de derecho”, añade el pronunciamiento.

Fuerza Popular también acusó a la Corte IDH de moverse con sesgos ideológicos y tildó de indignante que ordenen indemnizar terroristas o familiares de los mismos y que se pretenda estigmatizar al expresidente.

PEDIDO DE LA CORTE IDH

A través de un pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) requirió al Estado peruano que se suspenda -de manera temporal- la liberación del expresidente Alberto Fujimori, ordenada tras el fallo del Tribunal Constitucional el pasado 17 de marzo.

“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 periodo ordinario de sesiones”, menciona el documento de la Corte IDH enviado al Ministerio de Justicia.

