Fuerza Popular aún no decide posición sobre posible vacancia presidencial

Atención. El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló en Exitosa, que analizarán “fríamente” en la bancada, las acusaciones que ha recibido el presidente de la República Martín Vizcarra, en el caso Richard ‘Swing’.



En conversación para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, el congresista del partido Fujimorista, señaló que aún no se ha debatido en la interna de su bancada, cuál será la decisión respecto a la posible vacancia presidencial que se plantea en el Congreso, tras más acusaciones vinculadas al presidente de la República.

“No tenemos una posición porque no hemos conversado de tema ni a nivel de bancada, ni a nivel del partido. Es un tema muy delicado y obviamente son acusaciones gravísimas las que se están diciendo contra el señor Vizcarra y además teniendo en cuenta la gravedad de lo que se está exponiendo, lo que corresponde es hacer un análisis consciente y frío de los hechos señalados. Y en función a eso tomaremos una decisión. Acá no es como las comisiones del Congreso, no se trata de abrir la boca para decir algo, sino simplemente lo prudente será analizar primero y luego opinar”, manifestó.

NORMA DE DOCENTES

Como se recuerda, recientemente el congresista Columbus anunció que ha presentado un pedido de reconsideración para que la norma que ordena la reposición de docentes desaprobados sea sometida a segunda votación.

En esa línea, el parlamentario indicó que la ley aprobada la semana pasada atenta contra la carrera pública magisterial. Además, en una publicación de Twitter compartió el documento que envió al titular del Congreso, Manuel Merino.

“Yo he votado en contra de esta norma, al igual que Carlos Mesía, Martha Chávez, entre otros. Era un tema complicado que se debatía, pero la reconsideración que ahora estamos planteando es una nueva oportunidad para que el Pleno del Parlamento pueda evaluar concienzudamente una ley que puede impactar negativamente en la formación de más de 6 millones de escolares a nivel nacional.

Por otro lado, Columbus afirmó que la norma que pretende favorecer a docentes desaprobados de los exámenes de capacitación para ejercer sus cargos en educación pública, no ha sido correctamente evaluada por todos los congresistas, ya que no se han presentado los documentos correspondientes.

“Algunos de mis colegas quieren hablar de números y el primer número que les diría es 6.3 millones de estudiantes de colegios públicos podrían verse afectados. Se está buscando evaluar un Texto Sustitutorio que no se nos ha alcanzado. Hoy presenté además de la reconsideración, un documento al presidente Merino que se nos envié ese texto que se ha votado. Ya que el último jueves cuando se votó por esta norma, no había ese documento. No se nos comunicó a los voceros, ni se subió a plataforma virtual del Congreso. Cómo se vota por algo que no se conoce”, sentenció.

DATO

La norma aprobada por mayoría en el congreso implica la reposición de 14.000 docentes que retornaría a enseñar en colegios públicos.

