Fueron dados de alta 59 residentes de los centros a cargo del Inabif, tras recuperarse de COVID-19

Debido a la intervención oportuna, a los cuidados del personal del Inabif y a una buena nutrición, cincuenta y nueve (59) niñas, niños, adolescentes de los Centros de Acogida Residencial (CAR) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fueron dados de alta epidemiológica según lo establecido por el Ministerio de Salud, tras haber sido diagnosticados con COVID-19, precisando que todos los casos fueron asintomáticos.

El MIMP, a través del Inabif, alberga (al mes de abril), 1635 niños, niñas y adolescentes, 391 personas adultas con discapacidad y 177 personas adultas mayores en los Centros de Acogida y de Atención Residencial (CAR), a nivel nacional. Al 18 de mayo, continúan en situación de aislamiento: 13 niñas, niños y adolescentes, 16 personas adultas mayores y 19 personas con discapacidad; de las cuales solo una persona con discapacidad se encuentra hospitalizada.

En cuanto al personal de los centros de acogida y de atención residencial, de un total de 436 trabajadoras y trabajadores que pasaron la prueba, 72 de ellas y ellos resultaron positivos. Al 18 de mayo, 31 trabajadores han sido dados de alta epidemiológica según lo establecido por el Minsa.

“Todos nuestros residentes y el personal de los CAR identificados con Covid-19 han cumplido estrictamente las medidas de aislamiento, dispuestas por el MINSA, contando con la provisión del material de protección personal y las medidas de limpieza y desinfección pertinentes”, indicó, Jessyca Diaz Valverde, directora ejecutiva del Inabif.

La directora ejecutiva precisó que “La identificación de estos casos ha sido resultado de las coordinaciones de la institución con las distintas Direcciones de Redes Integradas del MINSA para la aplicación de pruebas rápidas y moleculares en residentes y trabajadores del Inabif. También estamos gestionando la compra de kits de pruebas rápidas, a fin de realizar la detección temprana a los trabajadores que retornarán al modo de trabajo presencial, tal como lo establece la directiva del Minsa”.

Cabe resaltar, que desde antes del inicio de la emergencia sanitaria, se reforzaron las medidas de bioseguridad en los centros a nivel nacional y en los refugios temporales. Entre las acciones adoptadas, están las relacionadas a las medidas de higiene, la entrega del equipo de protección personal, la suspensión del ingreso de personas ajenas al centro, la adopción de

Prácticas de bioseguridad en la atención y la manipulación de alimentos; así como estar alertas para identificar signos de la presencia del COVID-19.

Del mismo modo, se establecieron jornadas atípicas de las y los trabajadores de los centros, quienes vienen cumpliendo el aislamiento social obligatorio acompañando a nuestra población vulnerable.

“Hemos constituido un equipo especial de profesionales para actuar como un ´Comando COVID-19 del INABIF´. También tenemos la importante colaboración de profesionales del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, quienes vienen orientando especialmente la atención de los casos sospechosos y confirmados”, señaló Díaz Valverde, quien además detalló que la recuperación de residentes y trabajadores es monitoreada permanentemente por un equipo de salud del Inabif, que les miden la temperatura, identifican algún síntoma como tos, fiebre o malestar.

Refugios temporales

Durante la emergencia sanitaria, el MIMP, a través del Inabif, implementó 3 refugios temporales (ubicados en San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Villa María del Triunfo), donde se atiende a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad (abandono o víctimas de violencia). Esta población, antes de ser albergadas, se encontraban en la vía pública, expuestos al contagio del COVID-19. La medida evita nuevos ingresos a los CAR mientras dure el estado de emergencia a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

En los refugios temporales de niñas, niños y adolescentes (NNA), se realizaron 29 pruebas a las y los menores de edad, de los cuales se tienen 3 casos asintomáticos del nuevo Coronavirus. Mientras que en el refugio de personas adultas mayores de los 43 usuarios y usuarias que pasaron por la prueba de descarte del virus, 24 presentaron casos positivos del COVID-19. En cuanto al personal de los tres refugios, 18 trabajadores resultaron positivos.

Por otro lado, durante el periodo de pandemia fallecieron tres trabajadores que no realizaban trabajo presencial en el centro. Uno se encontraba de licencia con goce de haber por ser persona de riesgo por la edad -se presume que su defunción fue a causa del COVID-19 dado que no tenía diagnóstico-. El otro trabajador del equipo de Educadores de Calle en Loreto realizaba trabajo no presencial. La tercera trabajadora tenía licencia por su estado de salud. A las familias se les viene brindando soporte emocional y psicológico para superar la pérdida.