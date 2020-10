Frente Amplio, Frepap, Somos Perú y UPP están a favor de vacancia presidencial, afirmó Bazán

Atención. Este martes, el congresista Lenin Bazán, anunció -a Exitosa-, que a la fecha los partidos de Frente Amplio, Frepap, Somos Perú y Unión Por el Perú (UPP) estarían a favor de la vacancia presidencial.



En conversación para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, el parlamentario indicó que ahora sí hay más voces parlamentarias que apoyarían una posible moción de vacancia presidencial porque consideran que se han presentado los hechos correspondientes.

"Nosotros creemos que con cada uno de los hechos que se están dando con respecto a la idoneidad moral del presidente de la República, él debió haber renunciado o expresado propuesta de renuncia, cosa que no lo ha hecho. Ha dicho que no lo va a hacer, pero tampoco se va a correr. Nosotros como congresistas no podemos abstenernos de ejercer nuestras facultades constitucionales, por eso desde el Frente Amplio estamos de acuerdo con el pedido de vacancia que se haga contra Martín Vizcarra, por las razones que han salido a luz", manifestó.

FRENTE AMPLIO

Bazán señaló que en la interna de su partido hay dos congresistas que están en contra de firmar la moción de vacancia y además, brindó más información de los que serían los partidos que están a favor de la misma contra el titular del Gobierno, Martín Vizcarra.

“Por mayoría se ha decido que el Frente Amplio va apoyar la moción de vacancia y por ende vamos a firmar el documento tal como se ha anunciado. Y las dos congresistas que no están de acuerdo son Rocío Silva Santiesteban y Mirtha Vásquez, se pueden abstener de hacerlo”, expresó.

Mientras que las bancadas políticas que estarían a favor de la vacancia presidencial serían variopintas ya que muchos integrantes individualmente, debaten sus ideas.

“Hay una parte de Somos Perú que hemos estado coordinando han manifestado su voluntad de apoyar la vacancia al igual que UPP, Frente Amplio y sabemos que Frepap tendrían integrantes con toda la intención de firmar la moción. También han congresistas de Acción Popular desde días atrás. La mayoría de bancadas muestran el respaldo a la vacancia”, sentenció.

