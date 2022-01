“Francke debe dejar de manosear la ley y honrar deuda social con los fonavistas”, indica Monteagudo

El economista Raúl Monteagudo indicó a Exitosa que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, debe dejar “de manosear” la ley aprobada en el Parlamento en favor de la devolución de aportes a los fonavistas, y dijo que está en la obligación de “honrar” la deuda social con ellos, ya que antes criticaba a la clase política y a los banqueros y ahora “hace todo lo contrario”.





Monteagudo precisó, además, que la ley que fue aprobada en el Parlamento y permite la devolución de aportes cuenta con todos los requisitos requeridos, por lo cual no tiene por qué ser cuestionada.

“Hay que decir que esta ley en favor de los fonavistas tiene todas las instancias y sentencias favorables. No hay cómo cuestionarla desde el Ejecutivo. Por lo tanto, el ministro de Economía no debe manosearla de esta manera. No está valorando el trabajo de los congresistas ni el sacrificio ni sufrimiento de los fonavistas”, expresó.

El especialista refirió que, en ese sentido, lo que debe hacer Francke es dar a conocer el mecanismo de pago. “El ministro tiene que honrar esa deuda social, que asciende a 42 mil millones de soles. La ley lo establece y él, como responsable de Economía, debe proceder indicando los mecanismos de pago”, precisó.

Justamente, al hablar del total de la deuda de 42 mil millones de soles, Monteagudo recordó que el Estado ya ideó dos Reactiva, cuando la situación lo ameritaba. Dijo que, si eso ocurrió, con más razón debe darse el pago de la devolución de aportes a los fonavistas.

“Uno se pregunta, ¿si se pudo dar 60 mil millones de soles, en los Reactiva 1 y 2, para ir en salvataje de los grandes empresarios, preferentemente, por qué no vamos a devolverle su dinero a los fonavistas? No hay ninguna lógica en eso. Toca pagar como manda la ley”, indicó.

Respecto a la actitud de Francke, quien ha pedido dialogar con los congresistas porque considera que la cifra a devolver es demasiado alta para el Estado,

Monteagudo comentó que el ministro de Economía y Finanzas debe tener claro que antes él atacaba a la clase política de turno y también a los banqueros.

“Uno quisiera saber qué pasó con ese Pedro Francke de antes. La posición que él mostraba y esgrimía ha variado. Antes era un cuestionador permanente del gobierno, de los políticos y los bancos. Sin embargo, ahora, ya como ministro de Economía, hace todo lo contrario”, enfatizó.

◼ “Su actitud daña más al Gobierno”



Monteagudo recalcó que la actitud del ministro de Economía, Pedro Francke, “es lamentable” y “deja mucho que desear”. “De lo que Francke parece no percatarse es que esa actitud que asume en contra de los fonavistas daña aún más a este gobierno, que está cometiendo muchos errores en diferentes temas. No querer cumplir la ley, aprobada en el Congreso, es perjudicar a más de dos millones de familias. Y no solo eso, sino que la gran mayoría de fonavistas están hoy en estado de extrema pobreza y todo tienen una edad muy avanzada”, añadió.