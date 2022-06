Francisco Sagasti: “Tienen miedo de que, ante un adelanto de elecciones, me lance como candidato”

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó acerca de las reuniones que sostuvo con el jefe de Estado, Pedro Castillo, y señaló que los personajes políticos que lo critican por dichos encuentros “tienen miedo” de que postule como candidato a la Presidencia, si el Congreso decide adelantar las elecciones.

“Tienen miedo de que, ante un adelanto de elecciones, me lance como candidato (..) Me atacan porque no soportan que haya existido un presidente que nunca recibió a un contratista o proveedor del Estado y un gobierno de transición en el cual ningún ministro fue acusado de corrupción”, declaró el exmandatario Sagasti en La República.

Asimismo, indicó que “jamás” ha escondido sus reuniones con el mandatario Castillo Terrones y aseguró que “no hay secretos” al respecto.

“Además, las he comentado en más de una oportunidad. La primera fue en Palacio cuando él ya era presidente electo y lo invité para que recorriera Palacio. Fue un acto protocolar en el que estuve acompañado de la entonces premier Violeta Bermúdez”, añadió.

Además, informó que sostuvo tres encuentros con Castillo para dialogar acerca de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la relación de trabajo que tiene un presidente con su primer ministro y la gobernabilidad.

“Recuerdo que llegó como a las 5.15 p. m. y como yo tenía otros temas, le dije: ‘Presidente, estoy trabajando de cómo fue la experiencia de la gestión en el gobierno de transición. Aquí le entrego un resumen de unas seis páginas de cómo fue nuestra gestión. Espero les sirva’. Y me despedí. De ahí nunca más lo volví a ver”, manifestó.

