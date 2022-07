Francisco Sagasti sobre reuniones con Pedro Castillo: “No voy a salir con un cartel diciendo que nos reunimos”

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, habló en relación a la cita que mantuvo con el jefe de Estado, Pedro Castillo, en noviembre de 2021, que no fue registrada, indicando que no puede salir a la calle diciendo que mantuvo una reunión con el mandatario.

En esa línea, el miembro del Partido Morado expresó que no es correcto llamar “clandestina” las reuniones que mantenía con el gobernante en actividad. Además, detalló como fue aquella reunión en Palacio de Gobierno, en donde, según su declaración, hablaron sobre un trato de índole internacional.

“No hay ninguna reunión secreta, ni clandestina, en ningún momento. Lo que yo no voy a salir es con un cartel diciendo que me he reunido con el presidente Pedro Castillo (…) La reunión fue por una negociación clave en el exterior que involucraba al presidente. Me llamaron a las 9:00 pm y me dijeron que si podía reunirme. Ingresé por la residencia a las 9:40 pm y se equivocaron porque me colocaron 8:40 pm”, dijo el exmandatario en entrevista con radio Santa Rosa.

Asimismo, Sagasti aclaró que han sido cinco las oportunidades en las que ha mantenido una reunión con Pedro Castillo, en donde se han tratado temas relacionados al mandato vigente, en donde, incluso, lo ha llegado a aconsejar, ya sea sobre el tema de la vacunación en el país o para la implementación de nuevos órganos para el Poder Ejecutivo.

“La primera fue una reunión protocolar donde le muestro la oficina y conversamos unos 15 o 20 minutos solos. Le digo: ‘Mira, señor presidente electo, usted ha sido un dirigente sindical exitoso, un dirigente tiene que forzar y negociar. Ahora usted está al otro lado de la mesa y no tiene que negociar con un sindicato sino con todo el país’. El consejo no fue solicitado, pero como académico uno tiene que transmitir la experiencia que conoce”, narró.

“La otra reunión le dije que el tema de las vacunas es muy complejo y difícil. Lo invité a mi casa y llegó con toda la seguridad, pero no hablamos mucho. Me comunicó que tenía que irse. Después, hubo una reunión con respecto a la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología y salió la conclusión de que no era necesario. Fue el 5 de septiembre, donde yo estuve acompañado por mis asesores y el presidente por el ministro de Justicia (Aníbal Torres)”, agregó.

