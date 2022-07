Francisco Sagasti: “Si ‘caviar’ es ser honesto y transparente, muchos peruanos lo seríamos”

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, realizó un breve comentario sobre el termino ‘caviar’, el cual se lo han adjudicado en mayor parte los detractores de su gobierno, que comprendió desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, en donde Pedro Castillo tomó el poder.

En esa línea, el exmandatario dijo en primera instancia no tener claro cuál era la definición de la palabra, pero luego apuntó a que, si esta estaba referida a una persona honesta y transparente, pues estaba correctamente empleado hacia su persona, al igual que a varios ciudadanos.

“No tengo la menor idea de lo que es un ‘caviar’ y hay varias definiciones, pero si ‘caviar’ es ser honesto, ser transparente, respetar la ley, decir las cosas como son, tener concepto de bien común, no buscar el interés privado; si definen ‘caviar’ como eso, entonces muchísimos peruanos seremos ‘caviares’”, sostuvo el miembro del Partido Morado en entrevista con Nativa.

Cabe mencionar que la Real Academia Española (RAE), no posee una definición de ‘caviar’ como sustantivo, mas en el Diccionario de ‘peruanismos’, del autor Julio Calvo Pérez, y editado por la Academia Peruana de la Lengua, el termino se atribuye a una persona de pensamiento político izquierdista la cual es parte de una familia de posición socioeconómica acomodada.

LAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE CASTILLO

Francisco Sagasti habló a inicios del mes de julio en relación a la cita que mantuvo con el jefe de Estado, Pedro Castillo, en noviembre de 2021, que no fue registrada, indicando que no puede salir a la calle diciendo que mantuvo una reunión con el mandatario.

En esa línea, expresó que no es correcto llamar “clandestina” las reuniones que mantenía con el gobernante en actividad. Además, detalló como fue aquella reunión en Palacio de Gobierno, en donde, según su declaración, hablaron sobre un trato de índole internacional.

“No hay ninguna reunión secreta, ni clandestina, en ningún momento. Lo que yo no voy a salir es con un cartel diciendo que me he reunido con el presidente Pedro Castillo (…) La reunión fue por una negociación clave en el exterior que involucraba al presidente. Me llamaron a las 9:00 pm y me dijeron que si podía reunirme. Ingresé por la residencia a las 9:40 pm y se equivocaron porque me colocaron 8:40 pm”, dijo el exmandatario en entrevista con radio Santa Rosa.

Asimismo, Sagasti aclaró que han sido cinco las oportunidades en las que ha mantenido una reunión con Pedro Castillo, en donde se han tratado temas relacionados al mandato vigente.

