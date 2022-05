Francis Paredes asegura que cinco o seis congresistas más renunciarían a Perú Libre

En entrevista para Exitosa, Francis Paredes, legisladora renunciante a Perú Libre, afirmó que más congresistas tienen planteado salir de la bancada oficialista debido a la falta de consenso. El anuncio se da en medio de la renuncia de diez parlamentarios al partido del lápiz.

“Yo sé que van a seguir [las renuncias]. Hay voces que dicen que no solamente somos nosotros, hay voces que dicen que van a salir otros grupos y que, posiblemente, nosotros podamos aumentar el número de nuevos congresistas en el nuevo bloque que estamos formando. [¿Cuántos más han dado su palabra para renunciar?] Bueno, estamos hablando de cinco a seis personas“, aseveró en diálogo con Karina Novoa.

De acuerdo con Paredes, el punto de quiebre para el alejamiento de los diez congresistas no se desencadenó con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino por la falta de “consenso” al interior de la bancada de Perú Libre.

“El punto de quiebre para nosotros es que no ha habido el suficiente consenso para este bloque magisterial. No hemos cumplido con las expectativas al 100 % como hubiéramos querido. Tenemos muchas coincidencias, pero ellos tienen una agenda”, explicó.

Por otro lado, la legisladora señaló haberse sentido incómoda al interior de la bancada debido a que no se habrían tomado en cuenta sus iniciativas legislativas en favor de la mujer.

“Hemos salido escogidos por la bancada de Perú Libre, pero, a título personal, no me he sentido acogida. Me sentí muy ajena al proceso, incluso de poder articular el trabajo para mi región”, aseveró.

En otro momento, la parlamentaria rechazó el discurso del líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, quien señaló que la nueva Constitución Política debe impulsarse a través de “una vía pacífica o no pacífica”.

“Esa es una de las cosas con la que nosotros discrepamos. Rechazo de manera tajante la forma en que ellos vienen diciendo y llevando un mensaje a la población”, agregó.

Finalmente, aclaró que la salida de los diez congresistas fue comunicada al vocero Waldemar Cerrón “en los mejores de los términos“. “Hemos salido con buenas relaciones”, sostuvo.

