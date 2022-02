Francia: iluminan la Torre Eiffel con los colores de la bandera de Ucrania

La Torre Eiffel (Francia) se iluminó este viernes con los colores de la bandera de Ucrania como muestra de apoyo tras el ataque militar por parte de Rusia.





La Sociedad que gestiona el monumento explicó en un comunicado que este acto simbólico se lleva a cabo a petición de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, “en señal de apoyo al pueblo ucraniano”.

Cabe precisar que el famoso monumento parisino se vestirá de azul y amarillo durante todo el fin de semana.

Este tipo de actos también se han realizado en otras partes del mundo. Desde el miércoles, se registraron homenajes en otras capitales europeas como Berlín, Bruselas o Sarajevo, así como en otras ciudades de Francia, como Burdeos, Lille o Toulouse.

📌#MUNDO – La Torre Eiffel se iluminó este viernes con los colores de la bandera de Ucrania La petición fue por parte de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien dijo que era para expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano tras el ataque de Rusia Vía: La Nación-Arg#NPY pic.twitter.com/YfaDmK8CYn — NPY Oficial (@npyoficial) February 25, 2022

OTAN entra en alerta

La Fuerza de Respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se activó como medida defensiva en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

No obstante, la OTAN precisó que la fuerza multinacional, compuesta por fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de operaciones especiales de los aliados, puede desplegarse rápidamente en apoyo de los países que forman parte de la alianza y no lucharán en Ucrania, que no es miembro de la OTAN.

