FPF debe pedir todas las imágenes del VAR del partido ante Uruguay, dice abogado deportivo

Atención. Este viernes, en entrevista para Exitosa, el abogado deportivo, Julio García, indicó que las imágenes del VAR presentadas por Conmebol solo muestran un solo ángulo de la probable acción de gol que tuvo Perú ante Uruguay, y que no fue convalidado.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Julio García lamentó que el arbitraje de Anderson Daronco se haya tornado polémico, cuando la jugada debió detenerse y revisarse en el Videoarbitraje (VAR).

“No se puede dejar pasar por encima así tan fácil lo que ha ocurrido ayer. 30 millones de peruanos estábamos convencidos de que nos habían robado, que la pelota había entrado sin dudas. En la madrugada salió el audio y el video desde un solo ángulo donde se ve que la pelota no ingresó por completo, que es lo que dice la regla”, expresó.

En esa línea, García consideró que las imágenes no despejan la duda de manera certera y por ello la Federación Peruana de Fútbol debe tomar acciones para que la hinchada se pueda sentir garantizada de no haber sufrido un error que puede costar una clasificación a un mundial.

“Hay una responsabilidad de la Federación con la hinchada peruana, que es la mejor del mundo, que necesita una explicación. Se necesita que pidan los videos de todos los ángulos correctos y así darnos una explicación”, manifestó.

Por otro lado, el especialista contó que hay precedentes de situaciones de errores arbitrales que han hecho volver a jugar partidos y han tenido que ver en principio que son fallas groseras.

“Se descubrió que detrás de ese error había cosas extrañas. Intereses. Si la Federación mira todos los ángulos y se constata que el ojo humano fue engañado ayer, lo tendrá que decir”, puntualizó.

También puedes leer: Presidente Castillo sobre el Uruguay vs. Perú: “Me siento indignado porque nos robaron el partido”

PEDRO CASTILLO

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció este viernes sobre la derrota de la Selección Peruana frente a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Desde la región de Ayacucho, el jefe de Estado se refirió a la polémica que surgió luego que un disparo de nuestro seleccionado, Miguel Trauco, fuera atajado por el guardameta uruguayo, Sergio Rochet, en la línea del gol, dejando la sospecha de que la escuadra nacional había empatado.

“En la cancha, donde están nuestros once hermanos defendiendo la blanquirroja, debo decir también que me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido“, declaró.

“El fútbol hay que jugarlo bien y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas que no quieren agendar grandes temas, como la masificación del gas para Ayacucho, la región macrosur y todo el país”, agregó.

También puedes leer: Conmebol publicó los videos VAR de la polémica jugada en el Uruguay vs. Perú

MÁS EN EXITOSA: